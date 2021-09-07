Преподаватели считали некрасивым, женщины – обожали. Шесть историй любви Жан-Поля Бельмондо. Фото

Великого французского актера Жан-Поль Бельмондо первые преподаватели актерского мастерства считали некрасивым. Они даже говорили, что его "бандитская рожа" сойдет лишь для ролей негодяев и преступников.

Но они оказались неправы. Актер пользовался завидным успехом у самых красивых женщин. На счету артиста несколько сотен коротких интрижек и шесть сильных влюбленностей.

OBOZREVATEL решил рассказать о главных романах легендарного актера Жана-Поля Бельмондо.

1. Элоди Константен

Первой официальной женой Бельмондо стала балерина Элоди Константен. Это псевдоним танцовщицы, который придумал ей Жан-Поль, поскольку ему не нравилось ее настоящее имя.

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Они прожили в браке почти 12 лет – с 1953 по 1966 год и завели троих детей: дочерей Патрицию и Флоранс и сына Поля. Отношения супругов начали портиться, когда к Бельмондо пришла первая известность.

Женщины оказывали актеру повышенное внимание и даже соблазнять его. Когда знаменитый француз все-таки изменил Элоди с Урсулой Андресс, балерина подала на развод.

2. Урсула Андресс

Актриса, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда, покорила сердце артиста и сломала многодетную семью.

Но Бельмондо был счастлив: вместе с Андресс: они отправились в Голливуд, проводили вечера на роскошных вечеринках и приемах.

Их отношения продлились семь лет и распались из-за вспыльчивости Урсулы. Она не хотела вступать в брак и заводить семью, поэтому Бельмондо принял решение о разрыве.

3. Лаура Антонелли

После разрыва с Урсулой и возвращения в Париж, Бельмондо познакомился с итальянской актрисой Лаурой Антонелли.

Стоит отметить, что она прославилась благодаря съемкам в эротическом кино и на момент встречи с Жан-Полем была замужем. Но это не встало на пути к страстному роману и гостевому браку, длившемуся семь лет.

Им мешало быть вместе расстояние: она жила в Риме, а он – в Париже. Влюбленные навещали друг друга только по выходным. Кроме того, Антонелли не захотела принять предложение руки и сердца Бельмондо, а после разрыва впала в депрессию и нашла утешение в алкоголе.

Это огорчало Жан-Поля – он высылал бывшей возлюбленной деньги из-за чувства вины, но так и не простил актрису за отказ стать его женой.

4. Мария Карлос Сотомайор

20-летняя модель Мария Карлос Сотомайор покорила сердце зрелого Бельмондо. Он обожал ее, а молодая девушка, в свою очередь, любила тратить его деньги на дорогие салоны красоты, вечеринки, магазины и других мужчин.

Сам актер не раз признавался, что именно Мария стала для него музой.

Но через семь лет интрижек на стороне пара рассталась. Мария подарила на прощание Жан-Полю щенка терьера с пожеланием "найти счастье хотя бы с этой с***й".

5. Натали Тардивель

Забавно, но свою будущую жену Бельмондо встретил именно благодаря собаке. Актер выгуливал своего пса, когда встретил Натали. У нее на руках был точно такой же терьер. Они влюбились и вскоре сыграли свадьбу.

Несмотря на разницу в 30 лет, Натти была хорошей женой. Она не посещала модные вечеринки, ждала актера после репетиций с ужином и помогла справиться с самым большим горем, постигшем его в 1994 году.

Именно тогда погибла первая дочь Жан-Поля, Патриция. Из-за этой трагедии Бельмондо слег с диагнозом "нарушение мозгового кровообращения", а в 2001 году на острове Корсика во времяя игры в футбол пережил инсульт. Правая часть тела его надолго оказалась парализованной, а сам актер не мог говорить.

Реабилитация была долгой и болезненной, и когда самочувствие актера начало улучшаться, он поскользнулся в ванной и сломал шейку бедра. Натти все время была рядом и выхаживала Бельмондо.

Когда актеру было 70 лет, Тардивель родила любимому дочь Стеллу. Но вскоре после рождения ребенка они расстались. Жан-Поль заметил, что его жена увлеклась ровесником и спокойно отпустил ее после пяти лет брака.

6. Барбара Гандольфи

Последней избранницей Бельмондо стала экс-модель Playboy Барбара Гандольфи. Этот роман изначально был окружен скандальной атмосферой. Именно из-за Барбары роскошный особняк Жан-Поля был дважды ограблен. По словам полиции, именно она организовала преступления.

Несмотря на судебные иски и доказательства, Бельмондо решил тихо разойтись с избранницей.

Последние годы жизни актер провел в кругу своих детей и внуков. Также с ним до последнего была его любимая собака Шиппи.

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