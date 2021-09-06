Скончался Жан-Поль Бельмондо: личная жизнь и главные роли. Фото

На 89-м году жизни умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Он запомнился миру многими ролями. Самые яркие среди них – в фильмах "Баловень судьбы", "Женщина есть женщина" и "Мужчина и его собака".

OBOZREVATEL решил вспомнить главные заслуги киноактера и его вклад в мировой кинематограф, а также интересные факты из жизни.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо.

За взрывной характер, драки и хулиганство актера трижды исключали из школ.

Прежде чем стать актером, он всерьез задумывался о спортивной карьере, но к 20 годам принял решение связать свою жизнь с искусством.

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Будущий актер упорно работал над своим мастерством, проведя свои лучшие годы молодости на сцене театра. Но его внешность постоянно критиковали и давали ему роли слабоумных или негодяев .

Кинодебют Бельмондо состоялся в 1957 году. Но эпизод с актером в фильме "Пешком, верхом и на машине" вырезали прямо перед самым выходом картины.

Более важная роль досталась ему в кинокартине "Будь красива и помалкивай" с Аленом Делоном в главной роли.

А вот первую популярность 26-летнему Жан-Полю принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". Этот фильм до сих пор является ключевым в истории мирового кинематографа.

Бельмондо также сыграл в фильме Софи Лорен "Две женщины".

В начале августа 2001 года Бельмондо перенес инсульт во время игры в футбол на Корсике.

Все трюки актер выполнял сам , но после несчастного случая на съемках фильма "Ограбление" его начал подменять дублер.

Бельмондо опубликовал автобиографическую книгу "30 лет и 25 фильмов" в 1963 году.

В 1963 году Бельмондо был избран президентом Союза французских актеров.

Лучшие роли Жан-Поль Бельмондо сыграл у режиссеров французской "новой волны". Он создал образ молодого бунтаря с неотразимой улыбкой и стал одним из любимых актеров европейской молодежи.

К примеру, он сыграл у Годара в фильме "Женщина есть женщина" (1961), Луи Маля в "Воре" (1967), у Франсуа Трюффо "Сирена из "Миссисипи", (1969) и многих других. После этих фильмов актер переключился на комедии и боевики.

До середины 80-х он играл исключительно авантюристов или циников. Таким образом Бельмондо стал одним из самых оплачиваемых актеров Франции до 1986 года.

Интересно, что Бельмондо критиковали в начале его кинокарьеры за решение получать достойную оплату за свои роли и актерский талант. На эти упреки он отвечал так:

Когда актер успешен, люди отворачиваются от него и говорят, что он выбрал более легкий путь, не хочет работать и рисковать. Но если бы было так просто заполнить кинотеатры, то мир кино был бы в гораздо лучшем состоянии, чем сейчас.

Хорошие гонорары помогли ему открыть кинокомпанию Cerito. Актер назвал ее в честь своей покойной бабушки.

В 1987 году Бельмондо вернулся сцену после 28-летнего перерыва. Уже в 1995 году он получил позитивные отклики о своей игре в "Отверженных" Клода Лелюша.

После перенесенного инсульта, в 2008 году 74-летний актер снова вернулся на съемочную площадку для роли в фильме "Человек и его собака".

У Жан-Поля осталось двое детей (Флоранц и Поль) от первого брака с танцовщицей Элоди Константен и одна дочь Стелла от второго – с балериной Натти Тардивель. Старшая дочь Патриция погибла в пожаре в своей квартире.

Также известно, что актер был в отношениях с несколькими актрисами и даже одной моделью Playboy.

В 2019 году Бельмондо начал встречаться со своей бывшей Карлос Сотто Майор, с которой был вместе еще в 1980-1987 годах. Они были вместе вплоть до смерти актера.

Также у француза осталось шестеро внуков: Алессандро (1992), Виктор (1994), Джакомо (1999) (дети Поля Бельмондо) и еще трое внуков от дочери Флоранс.

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