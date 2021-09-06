Умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо

В понедельник, 6 сентября, скончался популярный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет.

Об этом сообщило издание La Dépêche. Известно, что знаменитость ушел из жизни в своем доме в Париже. По словам близких звезды, в последнее время он выглядел уставшим и умер тихо.

Французский актер театра и кино, славу которому принесла роль аморального поклонника Хамфри Богарта в манифесте французской "новой волны" – фильме "На последнем дыхании".

В первых своих картинах он создал образ молодого бунтаря с неотразимой улыбкой и стал одним из любимых актеров европейской молодежи. Чаще всего играл острохарактерные роли в комедиях и боевиках.

Видео дня

Кинодебют состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", но эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом картины. Более значительная роль досталась ему в "Будь красива и помалкивай".

Персонаж Жосс Бомон из фильма "Профессионал" (1981) также остался одним из самых важных творческих достижений Бельмондо.

В 2001 году Бельмондо перенёс инсульт, с тех пор прекратил работу в театре и кино. В 2008 году состоялось возвращение 75-летнего актера на съемочную площадку – он снялся в фильме режиссера Франсиса Юстера "Человек и его собака".

В феврале 2015 года Бельмондо объявил о завершении своей карьеры в кино.

В первом браке с танцовщицей Элоди Константен у актера родилось трое детей.

От второго брака с манекенщицей и балериной Натти Тардивель – дочь Стелла.

Встречался со швейцарской киноактрисой Урсулой Андресс с 1965 по 1972 годы, актрисой Лаурой Антонелли с 1972 по 1980, Карлос Сотто Майор в 1980-1987 годах и бывшей бельгийской моделью Playboy Барбарой Гандольфи. В 2020 году стало известно, что Бельмондо и Сотто Майор снова вместе с 2019 года.

Внуки: Алессандро, Виктор, Джакомо и еще трое внуков от дочери Флоранс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный индийский актер, телеведущий и модель Сидхарт Шукла скончался в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.