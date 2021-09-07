Умер Жан-Поль Бельмондо: 7 лучших фильмов с легендарным актером
Знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет. За свою жизнь он успел сняться более чем в ста кинолентах. Многие из них стали известны далеко за пределами Франции.
Бельмондо был удостоен премии "Сезар", получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также был награжден премией "Золотой лев". OBOZREVATEL сделал подборку лучших фильмов с великим французским актером.
1. На последнем дыхании, 1960
Режиссер: Жан-Люк Годар
Кинокартина "На последнем дыхании" не только стала дебютным полнометражным фильмом Жан-Люка Годара, но и навсегда изменила киноискусство.
Бельмондо, тогда еще никому не известному актеру, посчастливилось пройти кастинг и сыграть молодого преступника вместе с восходящей звездой Джин Сиберг. Никто из них не верил в большой успех фильма, но он был оглушительным.
Режиссерское новаторство, актерская импровизация, Париж 60-х, наряды – этот фильм стоит посмотреть всем.
Стоит отметить, что именно роль в "На последнем дыхании" принесла Бельмондо всемирную популярность.
2. Женщина есть женщина, 1961
Режиссер: Жан-Люк Годар
Фильм "Женщина есть женщина" на 11-м Берлинском кинофестивале завоевал сразу два приза. В центре сюжета – стриптизерша Анжела, которая хочет ребенка. Женщина уверена, что появление малыша разнообразит их жизнь с мужем, но тот даже слушать об этом не хочет, поскольку не намерен заводить детей.
Тогда в их жизни появляется третий – Альфред. Он любит Анжелу, готов стать отцом и делает для этого все, что может сделать мужчина.
3. Безумный Пьеро, 1965
Режиссер: Жан-Люк Годар
Лента "Безумный Пьеро" стала последней совместной работой Годара и Бельмондо, а также самой успешной по мнению критиков. Фильм был снят по мотивам нуара Лайонела Уайта "Одержимость".
По сюжету, Фердинанд Гриффон (Жан-Поль Бельмондо) женат на богатой итальянке, но уже давно ее не любит. Во время семейного застолья он встречает старую знакомую Марианну.
Они вспоминают прошлое и решают бросить всё и уехать вместе, чтобы почувствовать, наконец, вкус жизни. Они бегут от мафии, с которой связана девушка, убивают одного из группировки и сбегают на необитаемый остров.
Постепенно их жизнь опять становится однообразной, и они начинают понимать, что их мало что связывает.
4. Сирена с "Миссисипи", 1969
Режиссер: Франсуа Трюффо
Дуэт Жана-Поля Бельмондо и Катрин Денев изначально был обречен на успех. Это история о брачной аферистке, сирене, которая очаровала и забрала все деньги влюбленного в нее мужчины. Обманутый муж разыскивает свою жену, но прощает ее, потому что продолжает страстно любить.
Стоит отметить, костюмы для актрисы Катрин Денев придумал сам Ив Сен-Лоран.
Этот фильм снят по роману Корнелла Вулрича "Соблазн". Интересно, что есть и более современная его адаптация – "Соблазн" с Антонио Бандерасом и Анджелиной Джоли в главных ролях.
5. Великолепный, 1973
Режиссер: Филипп де Брока
В 70-х Бельмондо начинает сниматься в комедиях. И этот жанр дается ему с еще большим успехом.
Комедия "Великолепный", снятая с истинно французской иронией и шармом и ставшая уже классикой, сразу же получила известность далеко за пределами страны как пародия на бондиану.
В центре сюжета – писатель Франсуа Мерлен, который пытается прожить жизнь своего персонажа – супершпиона Боба Сен-Клера.
6. Баловень судьбы, 1988
Режиссер: Клод Лелуш
В этой кинокартине Жан-Полю Бельмондо досталась роль авантюриста Сэма Лиона. Ни погонь, ни перестрелок, ни множества драк.
Актер играет добившегося успеха бизнесмена. Когда ему все наскучило, он сбегает в Африку, где ведет спокойную жизнь, наслаждаясь природой.
Однако дела фирмы под руководством сына идут плохо, поэтому ему пришлось вернуться и инкогнито налаживать бизнес.
Это последний кассовый фильм в карьере Жан-Поля Бельмондо.
7. Человек и его собака, 2008
Режиссер: Франсис Юстер
"Человек и его собака" – ремейк ленты Витторио Де Сика "Умберто Д." 1952 года и последний художественный фильм, в котором сыграл Бельмондо. В этой картине актер снялся уже после инсульта и долгого перерыва в карьере.
Жан-Поль в картине предстает уже не уверенным в себе бонвиваном, а оставшимся на улице без средств к существованию одиноком стариком. У него есть только собака, которую он так и зовет "Моя Собака".
Это душещипательная история об одиночестве, разочаровании и дружбе между человеком и животным.
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