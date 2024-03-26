'Жаль – это унижение'. Воин ВСУ Андрей Смоленский, потерявший руки и глаза на войне, назвал фразы, которые никогда не стоит говорить военным

Украинский военнослужащий Андрей Смоленский с позывным "Апостол", на фронте потерявший глаза и части рук, рассказал, какие фразы следует всегда избегать при разговоре с воинами. Он считает высказывание жалости худшим из всего, что может услышать в свой адрес военный. Поэтому это стоит заменить словами благодарности.

В интервью ТСН Андрей Смоленский рассказал о самых обидных вещах, которые он слышал от окружающих. Прежде всего, по словам военного, нужно вместо сожаления выразить и показать уважение и понять, что раненый воин такой же, как и все остальные люди.

"Жаль – это наихудшее, что можно дать военному по возвращении с фронта. Жаль – это огромное унижение военного, который сознательно пошел на фронт, знал на какие риски он идет и готов был нести ответственность за эти риски. Жалеть можно тех, кто не несет ответственности за свои поступки. Военные это не те люди, которые не несут ответственности за свои поступки, военные – это люди, набравшиеся смелости взять на себя ответственность за все, что мы видим вокруг. После ранения военным, однозначно, нужно давать не жалость, а уважение в мелочах, в больших вещах, во всем", – объяснил мужчина.

Смоленский отметил самые распространенные ситуации, с которыми сам много раз сталкивался: "Есть истории, когда это жесткое ранение, как у меня, может подбежать человек и подхватить тебя, потому что он боится, что ты упадешь. Может подбежать другой человек и начнет обращаться не к тебя, а к человеку, который рядом с тобой, который выглядит здоровым. Как будто ты не субъект. И это даже проявляют не просто чужие люди, а родственники".

Военнослужащий объясняет, что вместо жалости лучше посочувствовать человеку и отнестись к нему с пониманием. В частности, уважение и благодарность являются также обязательными вещами, которые следует выражать даже тогда, когда вернувшийся с фронта человек отказывается общаться.

"Уважение – это первое, что мы можем дать военному, когда он вернулся с фронта, и любой человек, вернувшийся из армии, заслуживает уважения. Второе дело, которого заслуживают военные, – это благодарность. Начните просто со слов "День добрый. Извините, я хотел бы вас очень сильно поблагодарить за то, что вы наш защитник". Если начинать с этой фразы, вы точно не прогадаете. Даже, если он не хочет общаться, нужно начать с благодарности. Я думаю он ее услышит. Он может сказать: "Вы знаете, я не хочу говорить", но он услышит первыми слова благодарности", – сказал военный.

Андрей Смоленский призвал военных указывать окружению на то, что им не нравится, ведь собственно самочувствие важно: "Самое главное, как военный чувствует себя внутри. Я бы очень хотел, чтобы возвращающиеся военные знали, что можно жить всегда. Можно продолжать жизнь. И не позволяйте общаться с собой таким образом. Люди будут учиться, что так не стоит общаться с военным".

Прошло уже 9 месяцев после ранения 27-летнего военного. Мужчина ушел добровольцем на фронт и командовал небольшим подразделением на юге Украины. Он получил ранение, когда поднимался с траншеи. Тогда Смоленский потерял зрение, частично слух и две руки.

"Мои боли уменьшились, врачи помогли стать на ноги, реабилитологи помогли адаптироваться к своему быту. Я счастлив, я кайфую от жизни, я кайфую от моей жены. Мне нравится гулять по улицам своего города и знать, что это мои улицы и никакой засранец из-за границы не будет мне рассказывать, на каком языке общаться, во что верить и как мне жить. Я не жалею ни разу, что я пошел на фронт и имел честь служить с такими замечательными ребятами, такими замечательными людьми вокруг и что я имел счастье получить это опыт, который меня сделал совсем другим человеком и дал мне понять, что в этом мире важно", – с надеждой сказал он.

Проходя реабилитацию, Смоленский нашел новое хобби – пение. Его первой песней стал кавер на хит известной группы 5'Nizza "Солдат". Мужчина перевел его на украинский язык и актуализировал текст в соответствии с реалиями войны и собственной жизненной истории.

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