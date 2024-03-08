'Не танки начали войну, а русский язык'. Гнатковский объяснил поклонникам 'какая разница', почему нужно переходить на украинский

С течением двух лет полномасштабного вторжения России, десяти лет войны и около 400 лет геноцида украинцы все еще пытаются отстоять право говорить на языке оккупанта под предлогом свободной страны. Но, если не бороться за свободу государства, как минимум, языком, эту волю легко заберут российские танки. Поэтому, как заметил актер Алексей Гнатковский, язык действительно имеет значение и является основой нации.

В Instagram он призвал не забывать о неудачной борьбе 100 лет назад за независимость и признание Украинской народной республики и пытаться не повторить этот же опыт, чтобы снова не стать заложником палача. А тем, кто считает, что разницы, на каком языке говорить, на самом деле нет, доходчиво объяснил, что это утверждение – веками проработанный нарратив.

"Нас уничтожали, наши умы уничтожали. Я всегда говорю, что не танки напали на Украину, не танки заехали. Война не началась, когда Крым забрали, нет! Война началась, когда сначала зашел русский язык и русская культура сюда, в наши головы, и она приготовила плацдарм, и этот плацдарм сейчас развивается бронированной техникой и массовыми волнами нападений. Нас убеждали веками, что "какая разница", понимаете, этот нарратив, в "какой разнице" он нам вникал", – резюмировал он.

Актер вспомнил об удивительных, на первый взгляд, но действительно важных для ассимиляции вещах, которые всегда используют в российской пропаганде. Благодаря тотальному уничтожению культуры можно как можно скорее стереть память целого народа.

"Почему-то, когда заходят орки на нашу территорию, первое, что они делают, это сжигают книги. Посмотрите, они первое, что сделали в Мариуполе, – переименовали таблички. Так язык имеет значение? Он прежде всего имеет значение. Это фундамент. А потом заходят танки и т.д. Поэтому это представление о Расстрелянном возрождении, это о том, как нашу культуру писателей, театральных деятелей, художников, церковных деятелей, просто всех соединили и уничтожили. Буквально за короткий период времени. Для чего? Чтобы выкорчевать из нас память о себе. И заполнить эту нишу памятью о каких-то чужих вещах. Чтобы нам нарратив сказал "Так всегда было". Да так никогда не было", – эмоционально произнес Гнатковский.

В частности, раньше он тоже был поклонником русской культуры, а именно писателя Федора Достоевского, автора "Преступления и наказания", и со временем понял, что попался на крючок пропаганды.

"Почему люди у нас в государстве имеют такой пиетет к русской культуре? Почему у нас борются за эти зомбадские памятники Булгакову? Почему улицу Пушкина так тяжело переименовать? Почему люди так, извините, др*чат на Достоевского? Почему? Я был тоже одним из таких людей, я тоже считал себя ярым достоевскофилом. Я прочитал его всего, правда. Я теперь понимаю, что это направленная политика была", – вспомнил актер.

Гнатковский верит, что благодаря детям можно избавиться от русских нарративов и восстановить память о собственной культуре и народе.

"Нас хотели уничтожить, наше возрождение, культуру уничтожить. А она жива. Устами детей она идет дальше. Новое поколение знает, кто такой Драй-Хмара, кто такой Семенко, кто такой Лесь Курбас, кто такие бойчукисты, и так далее. Поэтому для меня это такой символизм. Что у нас есть самое важное? Это наши военные и наши будущие дети. Это есть важнейший ресурс нашего государства. Дети! То есть это будущее. Я хочу говорить не о прошлом, не о том, что уничтожили, а я хочу говорить о будущем, что оно живет", – с надеждой сказал Гнатковский.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алексей Гнатковский призвал украинцев не искать при любом случае виновного среди своих, а объединить всю свою ненависть и злобу против общего врага – России. В таком случае место плохого займет любовь и поддержка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!