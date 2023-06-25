'Жаль, если кто-то видит пренебрежение': Лобода ответила на скандал с концертом в Харькове и обратилась к девушке с плакатом

Украинская певица Светлана Лобода ответила на скандал, разгоревшийся из-за ее концерта в Харькове, который прошел 25 июня в парке Шевченко. На место встречи звезды с ее фан-клубом пришла девушка, устроившая одиночный пикет с плакатом "Харьков без Лободы", на что последняя отметила, что уважает ее мнение.

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Об этом певица написала в своем Instagram. Она подчеркнула, что тоже знает, как это – идти против течения, и гордится девушкой, которая весь концерт простояла в центре события со своим посланием (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"К сожалению, мой разговор с тобой в очередной раз пытаются сделать манипуляцией. Мне жаль, если кто-то видит в этом пренебрежение. Знаю, что не ты. И желаю тебе никогда не терять силы духа", – отметила Лобода в своем сообщении.

Напомним, ранее Лобода также посетила Херсон после затопления города в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Очевидно, вокалистка решила своими глазами увидеть последствия террористического акта оккупантов. Она отметила, что у людей есть два варианта: корить себя за ошибки прошлого или делать все возможное для счастливого будущего.

Кроме того, как стало известно, Лобода приехала и на восток Украины с гуманитарной миссией. Собранные деньги и гуманитарную помощь вокалистка лично передала волонтерам в одном из городов Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– LOBODA дала концерт в Риге, где собралась почти вся местная украинская комьюнити. На протяжении всего шоу певица несколько раз обращалась к залу – благодарила Латвию за поддержку, поощряла помогать еще больше и откровенно комментировала чувствующееся после очередной волны российского террора;

– также Лобода решила выделить квартиру в Киеве для многодетной семьи из зоны затопления. Кроме того, звезда передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи пострадавшим.

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