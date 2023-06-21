'Выбираю быть здесь': Лобода посетила Херсон и восток Украины с гуманитарной миссией. Фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая после подрыва россиянами Каховской ГЭС выделила многодетной семье квартиру в Киеве и передала 100 тысяч гривен пострадавшим, отправилась в Херсон. По всей видимости, вокалистка решила своими глазами увидеть последствия террористического акта оккупантов.

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Ролик из непокоренного города на юге Украины артистка разместила в Instagram. Она отметила, у людей есть два варианта: винить себя за ошибки прошлого или делать все возможное для счастливого будущего. К слову, знаменитость исполнила песню Кузьмы Скрябина, которая в точности описывает сегодняшнюю ситуацию (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Зi всього лупить током, боюсь ходити по землi один. Нiколи я не думав, що може цiлий рiк пройти за день... Каждый из нас может корить себя за ошибки, которые были вчера или собраться вместе, отбросить лишнее и делать все возможное для счастливого завтра. Сегодня я выбираю быть здесь", – написала под постом Светлана Лобода.

Кроме того, как стало известно, после благотворительного концерта в Риге, Лобода также посетила и восток Украины с гуманитарной миссией. Собранные средства и гуманитарную помощь вокалистка лично передала волонтерам в одном из городов Запорожской области.

OBOZREVATEL получил эксклюзивный комментарий от команды артистки.

"Светлана Лобода в течение недели находится на востоке Украины с гуманитарной миссией для поддержки местного населения и военных. Это собственная инициатива певицы, после организованного сбора для помощи пострадавшим в результате уничтожения Каховской ГЭС, проходившем на недавнем концерте исполнительницы в Риге. Собранные средства и необходимую гуманитарную помощь Светлана лично передала волонтерам для пункта несокрушимости в городе Гуляйполе", – поделились представители Лободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас служит в рядах ВСУ, вышел на связь с поклонниками и рассказал о наступлении защитников. Он попал под огонь оккупантов. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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