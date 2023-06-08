'Российский режим будет наказан': Лобода передала квартиру и 100 тыс. грн для херсонцев после подрыва Каховской ГЭС

Украинская певица Светлана Лобода отреагировала на подрыв Каховской ГЭС, который случился 6 июня, в результате действий российских оккупантов. Артистка решила выделить квартиру в Киеве для многодетной семьи из зоны затопления. Также звезда передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи пострадавшим.

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Об этом она сообщила в своем Instagram. Лобода сравнила трагедию на Каховской ГЭС с Чернобыльской катастрофой и отметила, что на данный момент мир не осознает всех последствий террористического акта РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Второй день я не могу ни о чем думать. Я знаю, что в этой беде Украина сама должна сделать все, чтобы помочь нашим гражданам и сохранить то, что еще можно сохранить. Многие мои друзья со всей Украины сейчас отправляются в Херсон, чтобы спасать людей и животных. Гордость за них", – написала исполнительница в личном блоге.

Звезда продолжила – сейчас всем украинцам нужно собрать свои силы, объединиться, помогать и ни в коем случае не оставаться равнодушным к чужой беде. Она заверила, несомненно справедливость восторжествует.

"Я прошу вас верить, поддерживать друг друга и никогда не терять уверенность в том, что справедливости – быть. Российский режим обязательно будет наказан за разрушение страны, кормившей целый мир", – резюмировала знаменитость.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что певица Руслана показала архивные кадры из Каховской ГЭС до ее подрыва. В 2019 году она приняла участие в съемках фильма о чистой энергетике, которые проводились на территории гидроэлектростанции.

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