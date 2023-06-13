'Они пройдут через ад': Лобода вызвала бурную реакцию украинцев эмоциональной речью на концерте в Латвии

кЧерез год после предыдущего аншлага, LOBODA снова дала концерт в Риге, где собралась почти вся местная украинская комьюнити. Зал был переполнен украинскими флагами, а очередь к сцене растянулась на несколько сот метров.

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“Мы очень благодарны Светлане за ту колоссальную помощь, которую она оказывает Украине. Она ни дня не стоит в стороне от нашей общей беды. Я очень жду момента, когда смогу сходить на ее сольник дома, в мирной, свободной Украине" – поделилась с местными СМИ переселенка Юля из Киева, которая раньше всех заняла места в первом ряду.

На сцене прозвучали не только новые песни артистки из свежего альбома "Made in U", но и давно известные украинские хиты: " Никому это не надо", "По-украински", "Молитва".

На протяжении всего шоу Светлана Лобода несколько раз обращалась в зал – благодарила Латвию за поддержку, поощряла помогать еще больше и откровенно комментировала, что чувствует после очередной волны российского террора. Певица также напомнила, что часть средств с концерта направит на помощь украинцам из Херсона и окрестностей, пострадавших от взрыва на Каховской ГЭС.

"Более года в моей стране, в моей Украине идет беспощадная, ужасная, несправедливая война, русские солдаты убивают наших детей, женщин и мужчин. Я знаю, что Латвия поддерживает украинцев и помогает нам. Я очень благодарна. Несколько дней назад произошла очередная страшная трагедия - взрыв на Каховской ГЭС и я благодарю каждого из вас, потому что вы участвуете в большом деле - поддержке людей, которые потеряли все и сейчас очень нуждаются в помощи" - обратилась в зал LOBODA

Певицу несколько раз вызывали на бес и она снова появилась на сцене, исполнив легендарную композицию "Щедрик" Леонтовича. В представлении к песне LOBODA еще раз напомнила поклонникам, что справедливости быть и эта война не сойдет россиянам с рук.

“Сквозь ад должны пройти те, кто нарушил покой нашей земли, нашей Украины. Кто убивает, кто приходит на чужую землю и не понимает, что он творит. Но придет время и все обязательно получат по достоинству", – сказала певица.

Заключительным словом Лободы на концерте стало громкое "Слава Украине", поэтому со сцены Светлана шла под овации и крики "Героям Слава".