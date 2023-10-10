'Земля дрожит от взрыва, это сплошной ужас': родные Дантеса и Репяховой оказались в эпицентре боевых действий в Израиле

Жена известного украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор и блогер Екатерина Репяхова рассказала, что сейчас в Израиле остается ее родная сестра с мужем и детьми. Они слышат и видят, как палестинские боевики ХАМАС выпускают сотни своих ракет на когда-то тихие спокойные города, поэтому часто прячутся в бомбоубежищах. Оказались в эпицентре обострении вооруженного конфликта также близкие музыканта и шоумена Владимира Дантеса – его старший брат с семьей тоже проживают в Израиле.

Дантес, являющийся евреем, едва сдерживал слезы, рассказывая о событиях в Израиле в своих InstaStories. Репяхова поделилась подробностями также в stories на своей странице.

По словам Екатерины, ее сестре с семьей, к которым она, кстати, приезжала вместе с маленьким сыном Мишей после полномасштабного вторжения РФ в Украину, проживает в городе Герцлия. Долгое время женщина не выходила на связь, ведь была на шабате в 68 километрах от эпицентра боевых действий. Впоследствии до нее все же удалось дозвониться – семья в безопасности, хотя и вынуждена прятаться от ракетных атак и регулярных обстрелов в укрытиях.

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"На улицу они не выходят, особенно дети. Потому что в стране около 200 террористов гуляет", – прокомментировала Репяхова, отметив, что сейчас в Герцлии тихо.

Впрочем, уже через несколько часов жена Павлика сообщила неутешительные новости – в городе слышны громкие взрывы.

Сестра знаменитости рассказала: "У нас под домом земля дрожит от взрывов. Громыхает вдали без остановки. Окна стучат от этой вибрации. Истребители в небе каждые 15 минут. Но мне нравятся настроения наших политиков и военных. Лучше один раз пережить, чем жить в страхе всю жизнь".

Также Репяхова обнародовала кадры, где ее племянники ночью прячутся в бомбоубежище во время массированной ракетной атаки.

Владимир Дантес же не стал вдаваться в подробности, но эмоционально рассказал, как тяжело ему наблюдать за ситуацией в Израиле. Сейчас там проживает его старший родной брат с женой и племянник.

"Я не выходил все это время в социальные сети, потому что происходящее в мире и в Израиле мне очень сильно болит. У меня там сейчас находится брат, жена и их ребенок – и это сплошной ужас. Я не представляю, я не могу найти ответы на эти вопросы. Я умоляю и хочу, я не знаю, кого умолять, чтобы это все быстрее закончилось и чтобы мои близкие были живыми и здоровыми", – едва сдерживая слезы, произнес артист.

Напомним, 7 октября вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотичный обстрел из пулеметов, а также нанесли тысячи ракетных ударов. OBOZREVATEL следит за палестино-израильским конфликтом онлайн.

На связь после произошедшего вышел музыкант Андрей Макаревич со своей женой, также проживающими в Израиле. Они рассказали, где находятся, а также обратились к израильтянам. Все подробности – в нашем материале. Кроме того, ситуацию прокомментировал Максим Галкин. Он объяснил, почему с Аллой Пугачевой и их детьми будет оставаться в Израиле, несмотря ни на что.

Как писал OBOZREVATEL, также на момент обострения вооруженного конфликта в стране была украинская певица KOLA. Как заметила звезда, она "с одной войны приехала в другую". Артистка рассказала, что шокирована количеством ракет, направляемых палестинцами из сектора Газа на израильские города, и показала кадры из бомбоубежища.

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