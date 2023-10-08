'Запускают по 500 ракет': певица KOLA оказалась в эпицентре войны в Израиле и рассказала об увиденном

7 октября палестинские боевики выпустили тысячи ракет по территории Израиля, убив и травмировав сотни гражданских людей. В эпицентре вооруженного конфликта оказалась популярная украинская певица KOLA (Анастасия Прудиус – настоящее имя). Как заметила звезда, она "с одной войны приехала в другую".

KOLA рассказала, что шокирована количеством ракет, направляемых палестинцами из сектора Газа на израильские города. В своих InstaStories артистка показала кадры из бомбоубежища и рассказала о пережитом.

"Я в Израиле. Это трэш. Я с одной войны приехала в другую войну. В другой стране это страшнее. Честно, они как бешеные, они как сошли с ума. Они по 100, по 200, 500 ракет за раз хе*ячат просто. Эти звуки… Это трэш", – поделилась певица.

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Впоследствии KOLA показалась в аэропорту, однако пожаловалась, что не может вылететь, ведь ее рейс был отменен. Она призналась, что очень испугана такими массированными обстрелами и не знает, как действовать дальше.

"Я нахожусь в чужой стране, где неадекватные соседи ироды со всех сторон, которые неконтролируемы и могут делать все, что им придет в голову", – прокомментировала 30-летняя знаменитость.

Впрочем, через несколько часов исполнительница хитов "Біля серця", "Цінувати життя", "Небо хилиться", "Чи разом" и других утешила фанатов хорошими новостями – ей удалось купить билет в Прагу. Оттуда артистка планирует лететь в Варшаву, а дальше ее ждет европейский тур.

Напомним, 7 октября вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотический обстрел из пулеметов. OBOZREVATEL следит за палестино-израильским конфликтом онлайн.

Как писал OBOZREVATEL, в Тель-Авиве 7 октября должен был состояться концерт американского певца Бруно Марса, разыскиваемого поклонниками и СМИ. Команда артиста не отвечает журналистам и подписчикам.

Также под звук сирены очнулись российские артисты Максим Галкин и Алла Пугачева. В Израиль они эмигрировали вместе с детьми после 24 февраля 2022 года. Шоумен и певица долго не выходили на связь, однако со временем юморист дал комментарий. Все подробности – в нашем материале.

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