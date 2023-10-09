'Если бы служил в армии Израиля, я бы пошел защищать': Галкин поставил россиян на место после нападения ХАМАС

Известный российский телеведущий, пародист и комик Максим Галкин остается в Израиле, куда эмигрировал с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми после полномасштабного вторжения России в Украину. Когда звездная семья находилась в Тель-Авиве, палестинские боевики выпустили из сектора Газа по территории Израиля тысячи ракет. Пропагандистские СМИ тут же запустили фейк о том, что шоумен и примадонна были замечены в аэропорту, а потому якобы "покинули" страну. Галкин эти слухи опроверг.

После шквала хайта и пожеланий смерти от "сограждан", которые искренне ликовали тому, что семья "предателей родины" оказалась в опасности, а также новостей о "побеге", Галкин записал видеообращение. Он рассказал, где находится сейчас и заверил, что никуда бежать не собирается (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня у нас понедельник, сейчас в Израиле относительное затишье в том районе, в котором живем мы. До этого несколько дней были сирены", – начал свой спич артист.

Видео дня

Он признался, что для него важно опровергнуть лживые заявления российской прессы, поскольку в Израиле он чувствует себя "своим". При этом он подчеркнул, что не расценивает свое обращение как "ответ российским ботам" на их выбросы.

"Больше полутора лет назад мы уехали всей семьей из России. Сколько бы не пытались называть наш отъезд бегством – это неправда. Бегут от угрозы, а нам ничего не угрожало. Как и не угрожало России в феврале 22-го года. Уехали в Израиль. Это был осознанный выбор. Мы уже много лет граждане Европейского Союза, у нас есть европейские паспорта и мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных европейских стран. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну. Потому что мне здесь спокойно. Потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими", – объяснил юморист.

Артист ответил, что он с супругой и детьми хочет поддержать израильский народ, сплоченностью и силой которого они очень гордятся. Галкин заверил, что они могут улететь из страны, но не улетают, а также добавил, что для него честь быть касательным к израильской нации.

"Государство, где патриотизм – понятие не дутое, не искусственное, не навязанное сверху. Оно идет из глубины сердец миллионов израильтян. Вы можете видеть съемку в новостях, что аэропорты переполнены людьми. Это туристы – их можно понять, они боятся. Но израильтяне не убегают из Израиля. Израильтяне со всего мира приезжают, чтобы поддержать страну, чтобы воевать за нее с оружием в руках", – прокомментировал Галкин.

Шоумен подметил, что многие спрашивают, почему же он тогда не присоединится к защите страны с оружием в руках. На это артист ответил: "Если бы я служил в армии Израиля и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать... Мы здесь не для того, чтобы получить паспорт. Когда мы приехали сюда, я позаботился о том, чтобы дети пошли в школу, где обучение проходит на иврите. Опять же, у нас была возможность отправить их в российскую школу, но я хотел, чтобы Гарри и Лиза учили язык. И я его учу".

Галкин резюмировал тем, что испытывает огромную гордость "за страну, которая в едином порыве встала на свою защиту". Он подчеркнул, что в Израиле стремятся попасть на фронт, и это патриотизм.

Напомним, 7 октября вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотический обстрел из пулеметов. OBOZREVATEL следит за палестино-израильским конфликтом онлайн.

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Как писал OBOZREVATEL, также на момент обострения вооруженного конфликта в стране находилась украинская певица KOLA. Как заметила звезда, она "с одной войны приехала в другую". Артистка рассказала, что шокирована количеством ракет, направляемых палестинцами из сектора Газа на израильские города, и показала кадры из бомбоубежища.

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