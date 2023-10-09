Андрей Макаревич после нападения ХАМАС вышел на связь, а его жена резко обратилась к израильтянам

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который с 2014 года выступает против путинского режима, вместе с женой Эйнат Кляйн и их общим маленьким сыном живут в Израиле. После нападения палестинских боевиков ХАМАС и обстрела некогда мирных городов пара долго не выходила на связь, чем обеспокоила поклонников. Однако вскоре и лидер рок-группы "Машина времени", и его избранница прокомментировали ситуацию, а также заверили, что находятся в безопасности.

Макаревич как раз на момент обострения вооруженного конфликта находился в европейском туре, а Кляйн с годовалым сыном Эйтаном – в Бутане, Южная Азия. Об этом свидетельствуют геолокации под ее недавними фотографиями в соцсетях.

Макаревич на личной странице в Facebook написал: "В свете происходящего никакого желания нет хвастаться успешными концертами, а также обсуждать бредовые высказывания, которые российская желтуха приписывает мне. Тем не менее, сегодня завершили тур по Германии и завтра летим в Лондон. Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы".

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Тем временем супруга знаменитости опубликовала обращение к израильтянам. Стоит сразу отметить, что Эйнат – киевлянка израильского происхождения, которая уже долгие годы проживает в Тель-Авиве. Она подметила, что террористы ХАМАС не просто так выбрали для своей атаки именно 7 октября – в этот день евреи празднуют Симхат Тора и Шабат.

"Все уже прочли, думаю, что очередная война началась в годовщину страшной для Израиля войны Судного дня, которая в этом году совпала с праздником Симхат Тора и Шабатом. Не секрет, что на протяжении тысячелетий наши враги уделяли большое внимание еврейском календарю: Римская Империя инквизиторы, Испанское Королевство, фашистская Германия и т.д. Все они причудливым образом "умели выбрать правильный день" для очередного преступления. И ХАМАС – не исключение, его бандиты тоже заглядывают в наш календарь. К сожалению, этого не делают многие израильтяне, удивившиеся "а почему именно сегодня?" – написала Кляйн.

Жена артиста подметила, что израильтяне в последние годы имеют скудное представление о еврейской традиции. Вместо того, чтобы объединиться, люди одной страны начинают ссориться между собой, искать "плохих и хороших" среди своих же. Грязь, как заметила Эйнат, полилась на тех, кто "несмотря на страх и панику, нашёл в себе силы взять в руки свиток Торы и сказать "ам Исраэль хай", то есть праздновать Симхат Тора даже в условиях террора.

"Давайте оставим в стороне уже набившую оскомину за последние годы "беспричинную ненависть", и поразмыслим о том, насколько мало представление о еврейской традиции, философии и ментальности в целом у людей, пишущих "пока одни сидят в бомбоубежищах, другие танцуют". Даже не вдаваясь в географию обстрелов и празднований, хочется напомнить: от того, что мы будем сидеть на диване и судорожно скролить новости, не изменится абсолютно ничего. А вот от того, что мы соберёмся вместе и поддержим друг друга хоть одной искрой радости в самые тёмные часы, может измениться очень многое, будь-то театр в Варшавском гетто или двор простой семьи в один из самых радостных в году праздников", – высказалась Эйнат.

Кляйн призвала израильский народ объединиться и отдать уважение собственным религии, культуре, ментальности.

Она добавила: "Огромному количеству русскоязычных израильтян костью в горле встало празднование Симхат Тора и Шабат, будто бы именно эти люди сделали конкретно им что-то плохое. Будто бы не они точно также через несколько часов выехали на военные базы. Будто бы ракеты выбирают, на кого им падать. Горько осознавать, что ХАМАС разбирается в наших традициях и праздниках лучше многих израильтян. Ещё страшнее видеть, как сами же евреи не понимают, почему никогда нельзя прекращать танцевать".

Напомним, 7 октября вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотический обстрел из пулеметов. OBOZREVATEL следит за палестино-израильским конфликтом онлайн.

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Как писал OBOZREVATEL, также на момент обострения вооруженного конфликта в стране находилась украинская певица KOLA. Как заметила звезда, она "с одной войны приехала в другую". Артистка рассказала, что шокирована количеством ракет, направляемых палестинцами из сектора Газа на израильские города, и показала кадры из бомбоубежища.

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