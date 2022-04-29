Зеленская не видит смысла обращаться к русским матерям и женам: если гробы не убедили, до них не дойдет

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что у нее нет слов для российских женщин, матерей и жен оккупантов, потому что за два месяца войны до них ничего так и не дошло. По ее мнению, если гробы с русскими солдатами не стали поводом для женщин изменить свою позицию, то слова здесь не помогут.

"Мне больше ничего сказать им, потому что до них ничего не доходит. За те два месяца, когда их сыновей в Украине убивали как преступников и оккупантов, они успели определить свою позицию... Если гробы их не убеждают, что здесь что-то не так – мне нечего им сказать", – подчеркнула первая леди в интервью для польского издания Rzeczpospolita.

Зеленская также сказала, что четкой цели у президента РФ Владимира Путина, кроме как уничтожить всех украинцев, нет, потому что планы россиян постоянно меняются и не имеют логики.

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"Но я их сужу не по заявлениям, а по делам. И всем советую так поступать. И то, что делают российские войска в Украине, прямо ведет к выводу, что россияне пытаются полностью уничтожить украинцев. Это их настоящая цель", – отметила она. .

Первая леди Украины добавила, что пришла к такому выводу после многочисленных трагедий, в частности, в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Краматорске и городах Киевщины.

"Когда я вижу разрушение Мариуполя, из которого не позволили даже безопасную эвакуацию гуманитарными коридорами, когда вижу бомбардировку жилых домов в Харькове, Чернигове, Одессе, железнодорожного вокзала в Краматорске. Российская ракета, погибли более 50 человек, которые пытались выехать в тихие, менее угрожающие места в Украине... И, конечно, я прихожу к такому выводу после военных преступлений россиян в Киевской области, где мы продолжаем обнаруживать братские могилы убитых", – указала Зеленская.

Жена президента убеждена, что россияне хотят уничтожить всех украинцев, совершить геноцид, поэтому не важно, что они говорят, потому что слова не соответствуют действиям.

Напомним, несколько раньше Зеленская назвала первые леди мира, поддержавшие ее сразу после вторжения России в Украину. По словам первой леди, это были супруги президента Европейского совета, а также руководителей Литвы и Латвии.

Как писал OBOZREVATEL, первая леди серьезно восприняла новость о том, что семья президента Украины – одна из главных мишеней диктатора Путина. Именно поэтому ей с детьми приходится скрываться.