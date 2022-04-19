Зеленская прокомментировала планы Путина убить ее и детей

Супруга президента Украины Владимира Зеленского, общественная деятельница Елена Зеленская рассказала, как отреагировала на информацию о том, что устранение украинского гаранта и его семьи – цель номер один для России. Первая леди призналась, что поначалу не восприняла эту новость всерьез, посчитав ее обычным запугиванием. Однако, после зверств, которые сотворили оккупанты на нашей земле, она изменила свое мнение.

Об этом Зеленская сообщила в эксклюзивном интервью чешскому еженедельнику Respekt. Она отметила, что на самом деле под прицелом оказались семьи миллионов обычных украинцев, а не только президентская.

Первая леди с 17-летней дочерью Сашей и 9-летним сыном Кириллом 24-е февраля встретила в Киеве. Как и другие соотечественники, она проснулась рано утром от страшных звуков взрывов. В целях безопасности жена и дети президента вскоре покинули столицу, поскольку кремлевский лидер Владимир Путин назвал их одной из главных мишеней.

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"Сначала такая информация воспринималась как запугивание, как плохой конспирологический сценарий. Но когда мы все увидели, как захватчики убивают наших детей, расстреливают целые семьи, насилуют женщин – понятно, что Россия способна на все. Ничему бесчеловечному я уже не удивлюсь. Мы все под прицелом – не важно, президентская это семья или обычная. Страшно каждый день за жителей Мариуполя, Харькова, Чернигова, Донбасса, Луганщины, за тех, кто каждый день борется за жизнь, за тех, кого расстреливают на улице и в собственных домах – просто потому, что они живут на своей земле", – прокомментировала Елена Владимировна.

Она рассказала, что регулярно разговаривает с детьми о войне на родине и дает им возможность высказывать собственные переживания и проявлять эмоции. 17-летняя дочь, которая в июле этого года будет отмечать совершеннолетие, по словам Зеленской, грамотно использует информационные ресурсы, фильтруя правду от фейков.

"Дети должны знать правду. Тогда из них вырастают взрослые, не боящиеся правды. Это только так работает. Я отвечаю на все вопросы, не пытаюсь выдать желаемое за действительность и украшать реалии. Конечно, стараюсь сделать акцент на хорошем, на взаимопомощи. Ведь война выявляет не только ужасающие, но и прекрасные стороны человека. Когда украинцы или европейцы делятся с беженцами всем, что имеют, когда люди со всего мира едут в разрушенную Бучу, чтобы помочь тамошним жителям, накормить, починить их жилье, забирают животных, потерявших хозяев... Зло не тотальное. Добро восторжествует", – отметила жена главы государства.

Первая леди также поделилась, что на ее глазах Саша и Кирилл всего за несколько дней заметно повзрослели.

"Они осознают, что украинцы борются за само свое право на жизнь. Я была удивлена, какие собранные и дисциплинированные дети были в первые дни. Однажды, уставшая, я заснула и не услышала сигнала воздушной тревоги. И тогда именно сын меня разбудил", – рассказала Зеленская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская назвала роковую ошибку диктатора-президента РФ во время планирования нападения на независимое государство. По словам супруги президента Владимира Зеленского, тиран Путин не учел, что в соседней стране война мгновенно соединила личное и гражданское.