Елена Зеленская назвала первых леди мира, которые поддержали ее сразу после вторжения России в Украину

Жена президента Украины Елена Зеленская раскрыла, кто из избранниц мировых лидеров позвонил или написал ей сразу после полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля. По словам первой леди, это были супруги президента Европейского совета, а также глав Литвы и Латвии.

Любимая Владимира Зеленского назвала их и других небезразличных первых леди, впоследствии также проявивших солидарность с украинским народом, "настоящими друзьями". Об этом она рассказала в интервью Rzeczpospolita (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В первый день войны я получила несколько сообщений, не столько от коллег, сколько от близких друзей: от Амелии, супруги президента Европейского совета Шарля Мишеля; от Дианы Науседене, первой леди Литвы; от Андре Левиты, первой леди Латвии", – поделилась Елена Зеленская.

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По ее словам, это были первые слова поддержки и солидарности, однако в последующие дни и недели ей поступило еще много писем от коллег.

"И они стали ядром тесного сотрудничества в эти очень трудные для нашей страны времена", – объяснила супруга президента Украины.

Следует добавить, что начало сотрудничества между избранницами лидеров мира было заложено за день до празднования 30-летия независимости Украины, в августе 2021 года, по инициативе Елены Зеленской. Тогда в Киеве прошел саммит первых леди и джентльменов.

По словам украинки, его целью было создать организацию "мягкой силы", которая будет говорить с миром через культуру, образование и социальную интеграцию. Первая леди Украины объяснила, что часто вторые половинки политических лидеров остаются "в тени", хотя на самом деле занимаются общественной и гуманитарной деятельностью.

В частности, сейчас это проявляется через совместную работу первых леди демократических стран мира, которые объединились для помощи Украине.

"После начала войны я поняла, что наш коллектив – это не просто знакомые, а настоящие друзья. Друзья, спешащие на помощь, рассказыващие на словах правду о войне в Украине, а на деле принимая наших беженцев и организовывая гуманитарную помощь", – сказала Елена Зеленская.

Ранее OBOZREVATEL писал, как первая леди восприняла новость о том, что семья президента Украины одна из главных мишеней диктатора Путина. Именно поэтому ей с детьми приходится скрываться.