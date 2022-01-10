Байрак 'наехала' на власть Украины из-за Харатьяна и заявила, что счастлива родиться в СССР

Украинский режиссер, продюсер и сценарист Оксана Байрак осудила отечественную власть из-за запрета въезда в страну российского актера Дмитрия Харатьяна, который попал в базу сайта "Миротворец", поскольку незаконно посещал временно оккупированный Крым с 2014 года. Кроме того, звезда заявила, что родилась не в Украине, а в СССР.

Скандальные заявления 57-летняя знаменитость опубликовала в своих Instagram-stories. Байрак открыто сообщила, что не считает Харатьяна "врагом украинской независимости".

Поклонники задавали в соцсетях режиссеру вопросы касательно ее личной жизни и профессиональной деятельности. Один из подписчиков поинтересовался: "Не жалеете ли вы, что родились в Украине?" Оксана Ивановна дала смелый ответ на провокационный вопрос, прикрепив к нему свое детское черно-белое фото в пионерском галстуке.

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"А почему я должна жалеть? Я родилась в СССР! И это самое большое счастья", – заявила "королева мелодрам".

Еще один фанат также обратился к Байрак: "Аврора" – бомбезный фильм. Жаль, что его запретили в Украине". В ответ режиссер начала критиковать отечественную власть, которая с 2015 года не позволяет Харатьяну, исполнившему главную роль в упомянутой кинокартине, пересекать украинские границы.

"Будем надеяться, что мозги власть имущих заработают. А Митя Харатьян перестанет быть "врагом" Украины по версии "Миротворца", СБУ и прочих "умников", – высказалась автор "Авроры" и прикрепила архивное фото с артистом из РФ.

Отметим, что известный "гардемарин" 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Владимира Путина по отношению к Украине и Крыму. Поэтому в 2015-м его объявили "персоной нон-грата" на территории нашей страны.

Коротко о знаменитостях:

Оксана Байрак – украинский кинорежиссёр, сценарист, актриса, продюсер, телеведущая и автор-исполнитель. Родилась 16 февраля 1964 года в Симферополе. В 1991 году получила второе высшее образование, окончив режиссёрский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Самые известные работы: "Ничто не случается дважды", "Летучая мышь", "Аврора" и другие.

Дмитрий Харатьян – 61-летний советский и российский актёр, телеведущий, кинопродюсер, народный артист РФ. Родился 21 января 1960 года в Узбекской ССР. Известные работы: "Гардемарины, вперед!", "Возвращение мушкетеров", "Аврора" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Государственная пограничная служба Украины прокомментировала запрет на въезд российскому блогеру и музыканту Дане Милохину. Сотрудники опровергли слухи, что тиктокера не пустили из-за посещения временно оккупированного Крыма, однако информация еще будет проверяться.