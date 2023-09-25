Закос под Тину Кароль: продюсер Оли Поляковой оправдал новый образ 'королевы ночи'

Знаменитая украинская певица Оля Полякова, известная публике своими эпатажными яркими нарядами и танцевальными хитами, кардинально изменила имидж. Все чаще звезда предстает перед аудиторией в лирическом, спокойном и нежном образе. А в недавнем клипе артистки на мощную песню "У твоїх обіймах", который срежиссировал Алан Бадоев, бывшую "королевую ночи" вовсе сравнили с Тиной Кароль.

Более того, фанаты второй певицы обвинили Полякову в том, что она "ворует" у Кароль ее стиль. Продюсер Михаил Ясинский во время общения с ведущим Славой Деминым на его YouTube-канале заверил, что "Оля не изменилась".

Вместе с тем Ясинский отдает себе отчет, что отрицать заметные изменения в творчестве Поляковой было бы бессмысленно. Однако он все же отмечает, что поменялась не певица, а все вокруг. Новые жестокие реалии требуют перемен, так что звезда вполне логично трансформировалась, как и все украинцы. Теперь она поет о переживаниях женщин, ожидающих любимых с войны, а также о несокрушимости и вере нашего народа.

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"Оля не изменилась. Изменилась жизнь вокруг нее и изменилась жизнь той Олиной аудитории. Изменился репертуар. Раньше женщины гуляли, юбилеи, праздники, а сейчас у них мужья на фронте. Проживают другую жизнь. Это не поворот, а раскрытие. Это не маркетинг" , – подчеркнул Ясинский.

В новом клипе Полякова предстала перед аудиторией в белом костюме, в котором долгое время безуспешно пытается выбраться из глубокой пропасти.

"Окоп в клипе – это больше чем символ. Это правда жизни, она идет к своему любимому. Кровать стала пустыней. Это рефлексия создателя, Алана. Песня писалась именно для Оли. Мы работаем для своей аудитории", – добавил продюсер.

В основном слушатели остались в восторге от новой работы артистки. Они пишут, что текст песни отзывается в их сердцах и заставляет плакать, а клип оценивают как символический, стильный и до боли понятный. Однако без хейта все же не обошлось. В большинстве своем он связан с тем, что некоторые критики считают новый образ неприсущим и неестественным для "королевы ночи".

"Боже, закос под Тину Кароль. Только неудачный. Хочет быть похожей на нее, а не может. Будяк и цветок – разные вещи", "Не заходит, чего-то не хватает", "Сначала подумала, что это Тина Кароль", "Зачем так менять лицо?" – оставляют хейтеры.

Как писал OBOZREVATEL, Тина Кароль ошеломила новостью – ее новая композиция One Nation Under Love, представленная на украинском и английском языках, была представлена на номинации самой престижной музыкальной премии "Грэмми". Песня была написана с оскароносной американской композиторшей Дайаной Уоррен, которая является автором хитов Уитни Хьюстон, Тины Тернер, Селин Дион, Леди Гаги, Шер и других культовых артистов.

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