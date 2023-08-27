Песня Тины Кароль, которая создавалась с оскароносной Дайан Уоррен, подана на 'Грэмми'

Известная украинская певица Тина Кароль ошеломила новостью – ее новая композиция One Nation Under Love, представленная на украинском и английском языках, была подана на номинации самой престижной музыкальной премии "Грэмми". Песня была написана с оскароносной американской композитором Дайан Уоррен, которая является автором хитов Уитни Хьюстон, Тины Тернер, Селин Дион, Леди Гаги, Шер и других культовых артистов.

Видео дня

О своем достижении Кароль поделилась в эфире "Сніданку з 1+1". Украинка надеется, что композиция сможет попасть в какую-то из номинаций премии, а возможно даже одержать победу.

"Эта песня представлена на разные номинации "Грэмми". Увидим! Даже наш симфонический оркестр также представлен на "Грэмми". Далее увидим, дадут ли нам короткий шорт-лист или длинный. Я не знаю", – прокомментировала народная артистка Украины.

Кароль также поделилась, что идея песни One Nation Under Love зародилась у нее буквально сразу после полномасштабного вторжения. Все это время исполнительница искала композитора, который смог бы создать действительно мощную мелодию.

"Я долго ходила с идеей, что это не просто должна быть песня, это не просто композитор должен быть, это не просто проект. Вот максимум, какой может быть, это должен быть максимум. Я обращалась ко многим продюсерам, менеджерам. На моем пути попадались и те, кто говорил сделаем, а ничего не делали. Когда мы увиделись с Уоррен, она увидела этот огонь и что я уцепилась. Она сказала, что ей нравится моя энергия. Она необычайна, она реально поддерживает Украину", – поделилась Тина.

Сама же Уоррен после выхода песни рассказала, что восторгается Украиной, считает ее лидером и верит в ее победу.

"Я написала песню о стране, которой симпатизирую, которой восхищаюсь, которая вынужденно борется за свою свободу. О стране, которая не является врагом, а является разумной, ценностно-ориентированной, способной объединять нации, доказывая, что она является страной-лидером. Я искренне верю в победу Украины. Я искала голос, который может убедительно исполнить социальную песню на весь мир, и увидела этот масштаб голоса в Тине Кароль. Слава Украине! Победы и стойкости", – заявила легендарная композитор.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тина Кароль в день ракетного удара РФ по Чернигову, который забрал жизни семи мирных украинцев, включая 6-летнюю девочку, давала концерт в Черновцах. Артистка вышла на сцену и эмоционально обратилась к зрителям, рассказав, что всего за несколько дней до трагедии она выступала в том самом Черниговском драмтеатре, который разрушили вражеские снаряды. Певица отказалась от танцевальной части шоу и вышла к зрителям в майке и джинсах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!