'Задолбали': Иосиф Пригожин с бранью ответил россиянам, которые путают его с главарем 'вагнеровцев'

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин с бранью ответил "поклонникам", перепутавшим его с предводителем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, погибшим в результате авиакатастрофы. Россияне массово начали присылать знаменитости сочувствующие комментарии, которые быстро "задолбали" звезду.

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К слову, так над продюсером Пригожиным шутят не в первый раз. Он опубликовал ответ всем "троллям" в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Россиянин использовал один из мемом со своим лицом, который создали пользователи сети.

"Задолбали. Бл*ть, перестаньте присылать мне венки!" – говорится на фото.

Напомним, пользователи или случайно, или намеренно перепутали двух Пригожиных и начали слать соболезнования жене продюсера – Валерии, которую успели окрестить вдовой. Шутливые сообщения появились и на странице звезды. Прочитать их можно здесь.

Кстати, в июне этого года, когда в России "гудели" из-за мятежа главаря террористов, продюсеру также досталось. У него требовали вернуть Ростов, развернуть колонны техники и представляли Валерию в качестве первой леди страны.

Как позже выяснилось, у звезды тогда не было связи и обратиться к подписчикам он смог только на следующий день. Продюсер пошутил, что возьмет фамилию жены, но впоследствии признался, что был испуган, когда его тезка шел на Москву.

Ранее OBOZREVATEL писал, певица Валерия по случаю дня победы, 9 мая, которое праздновали в РФ, обратилась к оккупантам с неожиданной просьбой как можно быстрее вернуться домой.

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