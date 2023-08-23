'Валерия теперь вдова'? Россияне атаковали продюсера Пригожина после крушения самолета и отметили особый 'жест' Путина. Видео

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин подвергся новой волне звонков и комментариев "поклонников" после того, как разнеслась новость о гибели в авиакатастрофе его однофамильца, главы частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Россияне то ли случайно, то ли намеренно перепутали двух знаменитостей и начали массово слать соболезнования жене Иосифа Пригожина – Валерии, которую успели окрестить вдовой.

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OBOZREVATEL собрал несколько комментариев в Telegram продюсера. Фанаты его уже оплакали, недруги не забыли подшутить над созвучностью фамилий.

Как сообщили журналисты прокремлевских СМИ, музыкальный продюсер с горечью получил новость о гибели военного преступника, с которым невольно сроднился. Сам он находится в отъезде в гостях у друзей.

"Ужас. Я просто на мероприятии у друзей, поэтому еще не успел. Вы второй, кто мне позвонил и сообщил", – передают слова Пригожина в российской прессе.

Иосиф Пригожин при этом выразил надежду, что его не менее известный тезка жив. Во всяком случае призвал дождаться официальной версии.

"Я все-таки сторонник того, чтобы дождаться финального объявления, что что-то подобное произошло. Понятно, что что-то произошло, но должно же быть объективно опознанные люди", – подчеркнул он.

Напомним, что это уже не впервые, когда продюсер становится заложником собственной фамилии. До этого Иосиф Пригожин подвергся атаке ботов после попытки мятежа "вагнеровцев".

"Ну и день вчера выдался. С меня хватит! Беру фамилию жены", – шуточно написал он через сутки после резонансного "похода на Москву".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тверской области разбился бизнес-джет, принадлежащий владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Ряд надежных источников указали на то, что военный преступник находился на борту, а значит, вероятно, погиб.

Российские СМИ отмечают, что самолет мог быть сбит ракетами противовоздушной обороны (ПВО). При падении в небе были зафиксированы характерные газопаровые следы от ракет ПВО.

Сам Пригожин после так называемого вооруженного путча в России исчез из медийной жизни и фактически "прописался" в Беларуси. Однако накануне авиакрушения был замечен в Африке, где сообщил о новой операции своих "музыкантов".