Продюсер Пригожин испугался за свое будущее из-за мятежа тезки: я словно оказался в фильме ужасов, было страшно за детей

Продюсер-путинист Иосиф Пригожин заявил, что испугался из-за мятежа в России, который устроил его тезка, лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Россиянин даже готов сменить фамилию во избежание сравнений с главой "вагнеровцев".

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Сутки, когда бойцы Пригожина шли до Москвы, продюсер сравнил с фильмом ужасов. Такой комментарий он дал пропагандистам (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

"Поверить в то, что происходило, было невозможно. Я будто был в каком-то ужастике. Было страшно за наше будущее, будущее наших детей. Не только за себя, но и за другие семьи. Это, конечно, не самое главное сейчас, да и вообще мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но ведь был такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин. Может, хоть это мне немного поможет", – высказался Иосиф Пригожин.

Перфилова – девичья фамилия его жены-певицы Валерии, которая также поддерживает Путина. По словам продюсера, первой леди путинистка быть не хочет. Россиянин также посетовал, что его завалили мемами из-за мятежа.

"У меня в записной книжке 9 тысяч номеров. Можете представить, сколько мемов мне пришло? Что здесь можно сказать? Конечно, плохой тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но Валерия не планировала и не планирует стать первой леди страны. За это я могу поручиться", – сказал Иосиф Пригожин.

Напомним, россияне, в лицо не знающие своих "героев", решили, что на Москву шел продюсер во главе "зеков". Впоследствии Пригожин вышел на связь и заявил, что хочет сменить фамилию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что скандальный зять Шойгу Алексей Столяров резко изменил планы из-за мятежа в РФ и решил поехать "по делам" в Дубай. Однако через несколько часов после своего заявления подчеркнул, что его хотели подставить. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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