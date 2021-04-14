Задержанный айтишник из России отрицает причастность к голой фотосессии в Дубае

Основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, отрицает это. По предварительной информации, его "ложно" обвинили в нарушении норм общественной морали.

Соответствующий пост опубликовали на странице в Instagram Involta. Отмечается, что девушки на фото – близкие подруги украинца Виталия Гречина, с которыми он путешествовал и раньше.

В заявлении сказано, что в тот день они отдыхали с Гречиным в бассейне дома, в котором жил Концов, но с ними был фотограф Александр Тен.

"Вечером им разрешили подняться в квартиру, для того, чтобы переодеться. Они пробыли в ней всего полчаса. В это время девушки вышли на балкон, чтобы полюбоваться видом и Александр Тен, фотограф, предложил им сделать фото", – написано в посте.

В компании добавили, что на видео, сделанном из соседнего здания, видно, что именно Тен, а не Концов фотографирует девушек на балконе.

Подозреваемый фотограф Александр Тен Скриншот

Задержанный украинец Виталий Гречин Facebook/Виталий Гречин

Кроме того, присутствие Тена подтверждается документами полиции, и он объявлен в розыск в Дубае по этому делу. На данный момент Концов и Гречин находятся в тюрьме ОАЭ.

Присутствие Тена подтверждается документами полиции Скриншот

Гречин в окружении моделей

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