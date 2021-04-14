Задержанный айтишник из России отрицает причастность к голой фотосессии в Дубае

София Ковнир Люди 08:30, 14.04.2021 Обновлено: 08:46, 14.04.2021

Основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, отрицает это. По предварительной информации, его "ложно" обвинили в нарушении норм общественной морали.

Соответствующий пост опубликовали на странице в Instagram Involta. Отмечается, что девушки на фото – близкие подруги украинца Виталия Гречина, с которыми он путешествовал и раньше.

В заявлении сказано, что в тот день они отдыхали с Гречиным в бассейне дома, в котором жил Концов, но с ними был фотограф Александр Тен.

"Вечером им разрешили подняться в квартиру, для того, чтобы переодеться. Они пробыли в ней всего полчаса. В это время девушки вышли на балкон, чтобы полюбоваться видом и Александр Тен, фотограф, предложил им сделать фото", – написано в посте.

В компании добавили, что на видео, сделанном из соседнего здания, видно, что именно Тен, а не Концов фотографирует девушек на балконе.

Подозреваемый фотограф Александр Тен
Скриншот
Задержанный украинец Виталий Гречин
Facebook/Виталий Гречин

Кроме того, присутствие Тена подтверждается документами полиции, и он объявлен в розыск в Дубае по этому делу. На данный момент Концов и Гречин находятся в тюрьме ОАЭ.

Присутствие Тена подтверждается документами полиции
Скриншот
Гречин в окружении моделей

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

  • Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.

  • Самолет из Дубая с украинскими натурщицами, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.

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