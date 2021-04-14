Затриманий айтішник із Росії заперечує причетність до голої фотосесії в Дубаї

Софія Ковнір Люди 08:30, 14.04.2021 Оновлено: 08:46, 14.04.2021

Засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов, якого раніше запідозрили в причетності до голої фотосесії моделей у Дубаї, заперечує це. За попередньою інформацією, його "помилково" звинуватили в порушенні норм суспільної моралі.

Відповідний пост опублікували на сторінці в Instagram Involta. Зазначається, що дівчата на фото – близькі подруги українця Віталія Гречина, з якими він подорожував і раніше.

У заяві сказано, що того дня вони відпочивали з Гречиним у басейні будинку, в якому жив Концов, але з ними був фотограф Олександр Тен.

"Увечері їм дозволили піднятися в квартиру, для того, щоб переодягнутися. Вони пробули в ній усього пів години. У цей час дівчата вийшли на балкон, щоб помилуватися видом і Олександр Тен, фотограф, запропонував їм зробити фото", – написано в пості.

У компанії додали, що на відео, зробленому із сусіднього будинку, видно, що саме Тен, а не Концов фотографує дівчат на балконі.

Підозрюваний фотограф Олександр Тен
Скриншот
Затриманий українець Віталій Гречин
Facebook/Віталій Гречин

Крім того, присутність Тена підтверджується документами поліції, і він оголошений у розшук у Дубаї по цій справі. Зараз Концов і Гречин перебувають у в'язниці ОАЕ.

Присутність Тена підтверджується документами поліції
Скриншот
Гречин в оточенні моделей

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів. Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.

  • Пізніше з'ясувалося, що організатором скандальної зйомки був Віталій Гречин. Він служив в американській армії, а в колах українського бомонду відомий своєю пристрастю до великої кількості жінок.

  • Літак із Дубая з українськими натурницями, яких депортували з країни, прибув у ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль". Одна з дівчат – візажистка Катерина Кащенко – назвала мету їхньої скандальної фотосесії в ОАЕ.

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