Затриманий айтішник із Росії заперечує причетність до голої фотосесії в Дубаї
Засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов, якого раніше запідозрили в причетності до голої фотосесії моделей у Дубаї, заперечує це. За попередньою інформацією, його "помилково" звинуватили в порушенні норм суспільної моралі.
Відповідний пост опублікували на сторінці в Instagram Involta. Зазначається, що дівчата на фото – близькі подруги українця Віталія Гречина, з якими він подорожував і раніше.
У заяві сказано, що того дня вони відпочивали з Гречиним у басейні будинку, в якому жив Концов, але з ними був фотограф Олександр Тен.
"Увечері їм дозволили піднятися в квартиру, для того, щоб переодягнутися. Вони пробули в ній усього пів години. У цей час дівчата вийшли на балкон, щоб помилуватися видом і Олександр Тен, фотограф, запропонував їм зробити фото", – написано в пості.
У компанії додали, що на відео, зробленому із сусіднього будинку, видно, що саме Тен, а не Концов фотографує дівчат на балконі.
Крім того, присутність Тена підтверджується документами поліції, і він оголошений у розшук у Дубаї по цій справі. Зараз Концов і Гречин перебувають у в'язниці ОАЕ.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів. Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.
Пізніше з'ясувалося, що організатором скандальної зйомки був Віталій Гречин. Він служив в американській армії, а в колах українського бомонду відомий своєю пристрастю до великої кількості жінок.
Літак із Дубая з українськими натурницями, яких депортували з країни, прибув у ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль". Одна з дівчат – візажистка Катерина Кащенко – назвала мету їхньої скандальної фотосесії в ОАЕ.