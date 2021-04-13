Задержанные в Дубае украинки распивали шампанское в самолете по пути в Киев

Украинские модели, которых ранее задержали в ОАЭ за голую фотосессию на балконе, держались вместе, говорили и пили шампанское на борту самолета, когда возвращались в Киев.

По словам других пассажиров, они сразу поняли, кто с ними летит. Об этом пишет "ТСН".

Девушки, которые вернулись в Украину, начали выкладывать в соцсети радостные посты с сообщениями, что наконец дома. Но от камер СМИ прятались и не давали комментариев.

Девушки сразу же начали выкладывать в соцсети радостные посты с сообщениями, что наконец дома Скриншот

Девушки от камер СМИ прятались и не давали комментариев Скриншот

Отметим, что одна задержанная модель осталась в ОАЭ из-за болезни коронавирусом. Кроме того, не прилетел и предполагаемый организатор фотосессии Виталий Гречин.

Напомним, ранее одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – заявила, что это были "просто ню-фотографии и ничего другого". Что касается условий, в которых содержали девушек в ОАЭ после задержания, то, по словам Кащенко, они были "ужасные".

Также украинка, которая ранее была арестована полицией за голую фотосессию в Дубае, вернулась в Киев и вышла на связь с подписчиками в соцсетях. Участница скандальной съемки заявила, что "откинулась" и поблагодарила всех, кто за нее переживал.

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