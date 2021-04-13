Затримані в Дубаї українки розпивали шампанське в літаку дорогою до Києва
Українські моделі, яких раніше затримали в ОАЕ за голу фотосесію на балконі, трималися разом, говорили і пили шампанське на борту літака, коли поверталися до Києва.
За словами інших пасажирів, вони відразу зрозуміли, хто з ними летить. Про це пише "ТСН".
Дівчата, які повернулися в Україну, почали викладати у соцмережі радісні пости з повідомленнями, що нарешті вдома. Але від камер ЗМІ ховалися і не давали коментарів.
Зазначимо, що одна затримана модель залишилася в ОАЕ через хворобу на коронавірус. Крім того, не прилетів і передбачуваний організатор фотосесії Віталій Гречин.
Нагадаємо, раніше одна з дівчат – візажистка Катерина Кащенко – заявила, що це були "просто ню-фотографії і нічого іншого". Що стосується умов, у яких утримували дівчат в ОАЕ після затримання, то, за словами Кащенко, вони були "жахливі".
Також українка, яка раніше була заарештована поліцією за голу фотосесію в Дубаї, повернулася до Києва і вийшла на зв'язок із підписниками у соцмережах. Учасниця скандальної зйомки заявила, що "відкинулася" і подякувала всім, хто за неї хвилювався.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у Дубаї заарештували юрбу дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів. Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.
Пізніше з'ясувалося, що організатором скандальної зйомки був Віталій Гречин. Він служив в американській армії, а в колах українського бомонду відомий своєю пристрастю до великої кількості жінок.
Брат однієї із затриманих українок – Яни – вийшов на зв'язок і заявив, що сім'я була не в курсі, чим насправді вона займається в ОАЕ.
Також українка "викрила" ще одну учасницю голої фотосесії. Вона опублікувала фото дівчини на ім'я Ольга, написавши, що вона теж була присутня на зйомці в готелі.