Затримані в Дубаї українки розпивали шампанське в літаку дорогою до Києва

Українські моделі, яких раніше затримали в ОАЕ за голу фотосесію на балконі, трималися разом, говорили і пили шампанське на борту літака, коли поверталися до Києва.

За словами інших пасажирів, вони відразу зрозуміли, хто з ними летить. Про це пише "ТСН".

Дівчата, які повернулися в Україну, почали викладати у соцмережі радісні пости з повідомленнями, що нарешті вдома. Але від камер ЗМІ ховалися і не давали коментарів.

Дівчата одразу почали викладати в соцмережі радісні пости з повідомленнями, що нарешті вдома Скриншот

Дівчата від камер ЗМІ ховалися і не давали коментарів Скриншот

Зазначимо, що одна затримана модель залишилася в ОАЕ через хворобу на коронавірус. Крім того, не прилетів і передбачуваний організатор фотосесії Віталій Гречин.

Нагадаємо, раніше одна з дівчат – візажистка Катерина Кащенко – заявила, що це були "просто ню-фотографії і нічого іншого". Що стосується умов, у яких утримували дівчат в ОАЕ після затримання, то, за словами Кащенко, вони були "жахливі".

Також українка, яка раніше була заарештована поліцією за голу фотосесію в Дубаї, повернулася до Києва і вийшла на зв'язок із підписниками у соцмережах. Учасниця скандальної зйомки заявила, що "відкинулася" і подякувала всім, хто за неї хвилювався.

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