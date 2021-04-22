'Организатора' голой фотосессии в Дубае отпустили из тюрьмы ОАЭ

Основателя международной компании Involta Алексея Концова, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, отпустили из тюрьмы и в четверг, 22 апреля, он вернется домой.

Как сообщили в пресс-службе фирмы Involta, Концов вылетел из ОАЭ в Москву рейсом EK131. Он прибудет в аэропорт Домодедово вечером, передает Life.

В российском генконсульстве в ОАЭ уточнили, что обвинения с подозреваемого в организации фотосессии сняты, его депортируют на родину.

Напомним, что сам Концов все отрицал. По предварительной информации, его "ложно" обвинили в нарушении норм общественной морали.

Но СМИ заявляли, что Концов все-таки связан с голой фотосессией и якобы заранее знал о Рамадане (девятый месяц мусульманского календаря, – Ред.), поэтому таким образом "решил хайпануть на чувствах верующих". Писали, что для этого мужчина познакомился с другим организатором фотосессии – украинцем Виталием Гречиным, а затем "заказал" моделей для развлечений и поднятия подписчиков в сети.

До сих пор в тюрьме Дубая остается украинец Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.

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