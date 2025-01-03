'Юстину одевали как старшую женщину, а грудь Инны висела до колен': стилист 'Холостяка 13' поставил на место украинок, критиковавших образы финалисток

Стилист романтического шоу "Холостяк 13" Юрий Варивода оказался в центре обсуждений из-за выбора образов для финалисток проекта – Инны Белень и Анастасии Юзьвак. Зрители высказывали немало критики в течение двух месяцев трансляции программы, заявляя, что платья не только не подходили по типажам участниц, но и вызывали вопросы их символики и внешнего вида.

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Так, например, постоянным обсуждением подвергались образы Инны Белень, которую якобы делали старше своего возраста, и Анастасии Анисимовой (выбыла в 6 выпуске), которая выглядела подростком в свои 23 года. Больше хейта получили образы финалисток, но стилист поставил на место критиков. OBOZ.UA собрал детали.

Среди главных претензий, которые появились под видео с демонстрацией примерки Анастасии Юзьвак, было: "Непосредственного отношения (к моде. - Ред.) не имею, но это не отменяет факта, что как зритель шоу я оцениваю его эстетику и, в том числе, образы девушек. Это шоу, поэтому образы несут какую-то символику, как, например, украшения в финале – терн (на лацкане Александра "Терена". – Ред.) Так что означают платья? Кровь и добро? Непонятно. Что касается других образов, то не нужно иметь непосредственного отношения к моде, чтобы заметить, что молодую Юстину одевали, как старшую женщину, а Инну так, что порой ее грудь, казалось, висела до колен... Нет столько вопросов к самим образам, как то, насколько часто они просто не подходили к фигуре или типажу девушки".

Вскоре там оказалось объяснение Юрия Вариводы: "То, что вы называете кровь – этот цвет называется темно-карминовый. Цвет в тренде этого сезона. Добра и зла здесь нет... Есть цвета, которые подходят девушкам. Есть платья, которые показывались на UFW (Украинской неделе моды. – Ред.) сезона 2025 от известных украинских дизайнеров, которые дали нам для финалисток проекта..."

Образы финалисток Инны Белень и Анастасии Юзьвак стали ярким примером такого подхода. Инна выбрала голубое платье с пайетками от бренда Gasanova с длинной шифоновой накидкой, что, по словам стилиста, символизировало легкость и грацию. Анастасия предстала в вишневом платье из последней коллекции The COAT, подчеркивавшей ее силу и уверенность.

"В течение многих лет вишневый цвет был символом роскоши и эксклюзивности, часто зарезервированным для элиты и состоятельных людей. Если бы у меня спросили какой цвет у меня ассоциируется с Настей – не раздумывая сказал – вишневый", – объяснял свое видение Варивода.

Стилист также отмечал, что контраст цветов – нежный голубой и насыщенный карминовый/вишневый – отражает внутреннюю разницу между участницами. Впрочем, некоторые зрители остались недовольны: "Впечатление, что стилисты создали кардинально два разных образа, в которых один – ангельский, а другой – роковой демоницы. Сразу ясно, кого выберет "холостяк".

Среди других негативных комментариев украинцев были следующие:

"Стилисты, конечно, постарались на славу. Образы ужасные".

"На прошлых проектах образы были хорошими. Я, конечно, понимаю, мода продвигается и т.д. Но одеть участниц в такие образы…Я думаю, что многие со мной согласятся".

"Подобной безвкусицы, как в вашем многоуважаемом исполнении, не видела, за исключением образов с розами – такие лохмотья с прошлого года в масс-маркетах сейчас за бесценок продают".

"Чем руководствовались стилисты, когда выбирали это темно-карминное платье на финал – непонятно". (насчет образа Анастасии. – Ред.)

"Ни одна ей не подходила. Обычная на бретелях шелковая, красивые босоножки и легкие локоны. А эти платья ей не подходят". (насчет образа Инны. – Ред.)

"Второе – огонь: вкус, шик, элегантность, и просто топ. Очень жаль, что его испортили тем куском ткани на плечах. Все остальные, такие же как те туфли". (насчет образа Инны. – Ред.)

"Платье, как в детский садик в стиле "Холодное сердце". Вообще образ не понравился и старит очень. Эта прическа добавила лет 10. А туфли такие же имела 15 лет назад на выпускной, тогда было модно". (насчет образа Инны. – Ред.)

На большинство из них стилист отвечал в саркастической форме, но также объяснял лично свои идеи образов и замыслы.

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