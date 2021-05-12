Ястремская показала закулисье конкурса "Мисс Вселенная" и похвасталась стильными образами

28-летняя Елизавета Ястремская, которая представит Украину на "Мисс Вселенная" в США, показала, как проводит время после репетиций к конкурсу. Девушка похвасталась стильными нарядами.

Снимки модели были опубликованы в Instagram-аккаунте "Мисс Украина Вселенная". На одном из кадров Ястремская позировала в элегантном красном платье на тонких бретелях. Свой образ она дополнила босоножками на каблуке, клатчем и аксессуарами (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На втором фото Елизавета запечатлена с еще одной участницей конкурса – "Мисс Филиппины" Рабией Матео. Ястремская запечатлена в белых штанах скинни, топе-бюстье и бежевых туфлях. Образ дополнен защитной маской.

Напомним, ранее Ястремская показала национальный костюм – платье под названием "Душа-Витинанка". Кроме того, девушка продемонстрировала еще одно платье для участия в конкурсе – его пошил модный дом Maxima. Наряд имеет разрез до бедра и расшит блестящими камнями и бисером.

Коротко о "Мисс Украина Вселенная":

Елизавета Ястремская закончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг".

В 2019 году уже участвовала в конкурсе и стала "І Вице-Мисс Украина-Вселенная", а в 2020 году стала победительницей.

Своими секретами красоты участница конкурса считает много спорта без пропусков и под руководством тренера, позитивные эмоции и духовное развитие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительнице "Мисс Украина Вселенная-2020" Елизавете Ястремской отказали в американской визе.