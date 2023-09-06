'Я – украинка из Бахмута': блогерша-миллионница Корячка, назвавшая украинских воинов 'мясом', оправдалась за свои слова

Украинская блогерша-миллионница, чемпионка Украины по фитнес-бикини и участница популярных реалити, в частности победительница "Супермамы" (СТБ) Татьяна Коряк (Корячка) на днях оскандалилась циничными заявлениями о войне, назвав бойцов ВСУ "мясом" и обвинив украинскую власть в "геноциде" своего народа. После шквала хейта в свой адрес звезда соцсетей решила записать оправдательное видео, в котором поспешила заверить, что ее слова "некрасиво перекрутили".

Видео дня

Блогерша обратилась к подписчикам на русским языке. Начала она видео с того, что принялась себя нахваливать за донаты и сборы для украинских военных. Обращение Корячка разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Инфлюэнсерша подчеркнула, что она родом из Бахмута, поэтому как никто другой знает о потерях во время войны.

"Вы знаете, что я и до полномасштабной войны помогала людям, детским домам, по возможности военным. После полномасштабного вторжения я всецело отдавала себя помощи. Я ни то, что последней копейки все тратила, я докладывала всегда от себя. Я – украинка из Бахмута и то, что русские сделали с моим городом… Я не могу описать вам эту боль. Я потеряла в этой войне очень много – и дом, и родных. Я понимаю боль людей, которые теряют в этой войне и каждый день мне пишут с просьбами о помощи. И я им помогаю, чем могу", – со слезами на глазах произнесла Корячка.

Еще вчера блогерша, которая вместе с ребенком и мужем выехала после полномасштабного вторжения из страны и сейчас проживает на Кипре, пыталась доказать, что украинская сторона должна была сесть за стол переговоров с российскими террористами. Она оправдывала побег своего мужа заграницу неуместными космополитическими нарративами, добавляя: "Количество воинов ничего не решит. Кого они сейчас набирают? Мужчин без опыта? Мясо? Чтобы что? Сейчас х*ярят артиллерией, танками, самолетами. У воинов нет шансов. Тупо геноцид народа. Как вы, с*ка, этого не видите? Мне жаль наш народ, который исчезает. Неужели нельзя переговорами решить?"

Теперь же Корячка со слезами на глазах говорит о том, что любит Украину и ее людей, но не извиняется за сказаное, а винит во всем СМИ, которые "красиво перекрутили ее слова".

"Вы можете воспринимать мои слова как нервный срыв, но я действительно хочу, чтобы в моей стране наступил мир... Потому что я устала терять родных и близких. И думаю, вы тоже устали терять людей в этой войне. Поэтому я и выступила за то, чтобы страна была в мире и процветании. Вот, что я хочу, а не как это перекрутили СМИ", – резюмировала блогерша.

Ранее OBOZREVATEL писал, что блогерша из Днепра Анна Алхимова, более известная как Алхим, недавно обозвавшая жителей западных областей Украины "продажными петухами", вновь отличилась. Она назвала украиноязычных людей "нацистами".

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