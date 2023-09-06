'Это же бизнес': блоггерша-миллионница оскорбила вдову Героя Украины и назвала войну 'спланированными имперскими играми'. Фото

Блонгерша-миллионница Татьяна Коряк (Корячка), оскандалившаяся циничным заявлением об украинских военных, попала в новый скандал. В этот раз она обидела вдову Героя Украины, подполковника Олега Адамовского Анну.

Видео дня

Коряк также назвала войну в Украине "спланированными имперскими играми". Соответствующие скриншоты переписки редакции OBOZREVATEL предоставила Анна Адамовская.

Так, жена украинского защитника отреагировала на сторис блоггерши, которая назвала "мясом" мужчин, что рискуя отдать свою жизнь, храбро защищают каждый клочок украинской земли. Она задала женщине справедливый вопрос: "Если бы убили твоего мужа, ты бы тоже так размышляла?"

На что Татьяна Коряк заявила, что она "не собирается терять своего мужа".

"Я не собираюсь терять еще и мужа в этих имперских играх! Если так яро хотим войны - оружие в руки и на фронт! А о сидим на диванах и размышляем чьими руками воевать", – нагло ответила она жене погибшего Героя.

После этого блоггерша позволила себе еще и послать женщину, которая не дождалась своего защитника с фронта.

Кроме того, Татьяна Коряк принялась размышлять и о вторжении России на Донбасс в 2014 году, отметив, что "люди хотели децентрализации, а украинские войска вошли в города".

"Переиграли! Потому что это бизнес!!! Человеческими судьбами! Потому и то было спланировано. Все план!" – утверждает она.

Примечательно, что обе женщины родом из Донбасса, но имеют совершенно разные взгляды.

Муж Анны Олег Адамовский командовал подразделением во время освобождения от российских оккупантов перекрестка в направлении объездной дороги в Харьковской области. В марте 2022 года его подразделение попало в засаду, во время боя Адамовский прикрывал уход группы минирования и погиб.

В мае прошлого года Анна получила из рук президента Украины Владимира Зеленского орден Героя Украины, которым ее муж был удостоен посмертно. Также посмертно Олегу Адамовскому было присвоено звание подполковника.

Вместо этого Татьяна Коряк с мужем и дочерью сбежала из Украины на Кипр, откуда и высказывает "авторитетное" мнение о том, как жить украинцам. Сторонница переговоров с террористами считает, что воинам ВСУ, которые ценой собственной жизни защищающим нашу землю, не нужно убивать россиян.

Ранее OBOZREVATEL писал, что блоггерша из Днепра Анна Алхимова (более известная как Алхим), недавно обозвавшая жителей западных областей Украины "продажными петухами", вновь отличилась. Она назвала украиноязычных людей "нацистами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!