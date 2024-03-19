'Я скучаю по Львову': Лолита завещала развеять ее прах в Украине, а одну пробирку спустить в унитаз

Родившаяся на Закарпатье певица Лолита Милявская, которая вскоре предала Родину и отправилась строить карьеру в Россию, вспомнила свою счастливую молодость в Киеве и Львове. Из-за запрета СНБО пересекать границу с Украиной она будет пытаться любыми способами попасть "домой" даже после смерти. Впрочем, женщина позаботилась и о хейтерах, потому заранее попросила часть себя смыть в унитаз.

Она считает, что для удобства и ментального покоя ее должны кремировать, а прах поместить в семь стограммовых колб. Лолита мечтает, что хотя бы в одной из них она сможет попасть в Украину. Впрочем, другая пробирка должна оказаться в Болгарии, где раньше звезда "голой вечеринки" имела недвижимость. Об этом она рассказала в одном из пропагандистских интервью.

"Значит так, одну (пробирку. – Ред.) спустить в унитаз. Потому что непременно кто-то захочет это сделать. Одну отдать поклонникам моим. Они безумные. Что хотят, пусть то и делают. Почему пробирки взять? Потому что их можно провезти (через границу. – Ред.)", – раскрыла свой таинственный план женщина.

Еще одним преимуществом кремации она назвала любовь к покою и тишине, ведь, оказывается, на кладбище "полно соседей" и мало свободного пространства. "Я посмотрела на эти урны. Не хочу я в ней лежать, и в земле не хочу лежать. Я привыкший к свободе человек. Вот мне нужна свобода. Ну не могу я вот так в 2 на 2 [размер участка на кладбище]. Просто отвратительно. Я боюсь, что я это буду чувствовать. И соседей много, а я люблю тишину", – обдумала женщина дальнейшую судьбу своего тела после смерти.

Юность Лолита провела в центре Киева с родителями и бабушкой. Что интересно, с того времени у нее только прекрасные воспоминания, ради которых она мечтает вернуться.

"Ну меня же не пускают в Украину. А неужели не найдется кто-то из друзей, когда-то тихо одну пробирку возьмет и выбросит ее на улице Нижний Вал, 37, где прошло мое детство, где я была счастливым ребенком, где мама, папа, бабушка. Чудный двор. Невероятная дружба, огромное количество детей, люди, пережившие войну, отслужившие штрафбат. Вот почему семь мензурок, и одну из них обязательно [в Украину]. Это же дело принципа. Не пускаете, а я все равно попаду. Хоть так, хоть прахом, но я попаду", – мечтает женщина.

Что интересно, она утверждает, что по Украине вообще не скучает, но Львов является особым местом силы. В частности, рассказывает Лолита, она там провела детство, а затем остался в городе только ее дедушка. Что интересно, предательница даже не забыла несколько диалектных слов, хотя значение одного из них переврала.

"Нет, не скучаю [по Украине]. Я скучаю по Львову. Я выросла во Львове. В нем очень много польского. Ну и Австро-Венгрия... Там всегда и музеи, и язык немного другой. И там "панянка", "пан", там, значит, "брама" – это "подъезд". Это даже не украинский язык, здесь много польских слов. Многое связано с польскими королями. Другая эстетика у города. Вообще другая. И это настолько счастливое детство... Просто идеальное", – вспомнила Лолита времена, когда ее еще не травили за измену Родине, алкоголь и "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений".

Впрочем, предательница противоречит сама себе, ведь сначала утверждает, что мечтает приехать в Украину, а потом говорит, что не скучает. Ее точно описывает украинская поговорка: "Чого не вільно, те й кортить", ведь границу она пересечь не может.

Лолита рассказала, как ее "развернули" на границе в Сумской области в 2017 году и не разрешили попасть в Киев, где в то время была ее больная дочь. Что любопытно, на украинских военнослужащих она зла не держит.

"Вообще в Украину запретили заезжать. Пограничники были хорошие, воспитанные. Они извинились, сказали, что все понимают, но я внесена в сайт, поэтому "пожалуйста, пересядьте, вот напротив стоит поезд". Меня внесли в сайт "Миротворец" за выступление в Крыму", – рассказала Лолита.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Лолита отказалась от поездок на оккупированные Россией территории из-за того, что военным сейчас настолько тяжело, что они гонят творческих людей с фронта. Свое решение женщина подала под соусом "я уже была, а смысла ехать снова нет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!