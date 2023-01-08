Лолита позорно отреагировала на санкции СНБО шутками об эрекции, вспомнила ''выгнанного из Украины'' отца и заговорила по-украински

Российская певица Лолита Милявская, родившаяся в Мукачево на Закарпатье, но поддержавшая войну России в Украине, глупо отреагировала на введенные против нее накануне санкции СНБО. Предательница родины позорно пошутила о том, что написанное в указе отбило у нее сексуальное желание.

Видео дня

Артистка посетовала, что у нее нет украинского гражданства, поскольку она родилась в СССР и обвинила Украину в том, что отсюда якобы выгнали ее отца. Позорное видео появилось в Instagram Милявской, который ограничен для пользователей из Украины (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Свое видео одиозная артистка начала с того, что "хотела заняться сексом", но санкционный список отбил у нее такое желание.

"Выяснилось, что я гражданка России, что подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины – не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР. Подтверждаю, что я гражданка Израиля, потому что именно Украина выдворила в Израиль моего папу в 1974 году. году. В 78-м он умер, и мне дали второе гражданство по месту его захоронения", – пожаловалась исполнительница.

Путинистка заявила, что у нее "пропала эрекция" из-за перечня запретов и упоминания о возвращении наград. На украинском языке Милявская попросила "дать ей подержать эти награды".

Напоследок оскорбленная певица попросила "не заниматься фигней".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Лолита на пропагандистском канале НТВ похвасталась своим знакомством с украинским президентом Владимиром Зеленским. Более того, коллаборантка заявила, что была влюблена в него, однако только "как в лучшего продюсера".

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