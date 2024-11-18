'Я пищала от восторга': журналистка назвала главную особенность 'Холостяка 13'

Украинская журналистка и блогер Эмма Антонюк, которая не любит смотреть шоу "Холостяк" из-за основной идеи программы, назвала главную особенность сезона, в котором "холостяком" стал ветеран Александр "Терен" Будько. Она похвалила режиссеров за то, что они сместили внимание на проблемы людей с инвалидностью.

Видео дня

Журналистка в восторге от того, что реалити-шоу показывает их как вполне обычный людей, которые также могут ездить на двухколесном транспорте, лазить по горам и сажать цветы. В частности, режиссеры интуитивно отметили, что люди не обязательно могут иметь видимые проблемы с телом, чтобы иметь инвалидность. Свои выводы Эмма Антонюк изложила в посту в Instagram.

"Я пищала от восторга, когда женщина обсуждала с холостяком свою группу инвалидности. Когда Ульяна Пчелкина говорила с участницами о сексе с человеком с ампутацией. Когда красивый, как весенний рассвет, "Терен" гоняет на мотике и лезет по скале. Когда тема инвалидности транслируется с уважением и без жалости. Мы (имею в виду страну и медиа) ставим такую высоченную планку в этом формате, что не замечать это невозможно. И, конечно, каст участниц с каждым годом сильно меняется. Может, это не то, что я хотела бы видеть в идеальном мире. Но это точно грандиозный прогресс для нашего мира, не идеального", – сказала журналистка.

Она также вспомнила, как американские медиа хвалили Александра "Терена" за его согласие на участие в "Холостяке 13". Именно адаптация шоу к реалиям войны стала особенностью, затронувшей иностранцев.

"Мы, как общество, умеем критиковать. Но иногда будет справедливо заслуженно хвалить. Это за нас уже сделали Washington Post и The Guardian. У них получились потрясные материалы об украинском "Холостяке". Но и нам бы подходило", – отметила журналистка.

Эмма Антонюк также объяснила, почему не любит смотреть проекты, похожие на "Холостяка". Однако нынешний сезон решила пересмотреть. Об этом она также рассказывала на интервью с Александром Будько.

"Это риалити никогда не будет близким моему сердцу. Несмотря на то, что формат уравновешен "Холостячкой", идея конкуренции двадцати привлекательных женщин за одного мужчину, со всем набором клише о женской конкуренции и сплетничестве, не мое. Я понимаю, что это жанр. И так же понимаю, что он существует только благодаря патриархальной системе, которая унаследует женщину, как человека", – объяснила она причину, почему не любит "Холостяка".

Ранее OBOZ.UA писал, что участница "Холостяка 13", потерявшая мужа на войне и выбывшая из шоу, рассказала об удивительных моментах на проекте. Девушка покинула его в третьем выпуске, поскольку, по мнению ветерана российско-украинской войны, не отпустила прошлые отношения, хотя, по ее словам, это не так.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!