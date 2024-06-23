'Украина стала другой – нацию определяет война'. Мировые медиа с восторгом написали о новом 'Холостяке' Александре 'Терене'

Новый герой 13 сезона шоу "Холостяк" ветеран войны Александр "Терен" Будько стал популярен из-за участия в проекте не только в Украине, но и за рубежом. О нем уже увлекательно писали ведущие медиа The Guardian и Variety.

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Именно адаптация шоу к реалиям войны стала особенностью, затронувшей иностранцев. Как говорится в Instagram-посте "Холостяка", новому сезону они предвещают самую большую кульминацию за всю историю франшизы, которая, к слову, была адаптирована в 36 странах.

"Культовые иностранные издания пишут об Александре "Терене" и восхищаются им. В статьях вспоминают его невероятную силу духа и предсказывают, что новый сезон "Холостяка" станет кульминационным моментом всей франшизы", – указывают представители проекта.

Отзывы на шоу в этих двух медиа можно разбирать на цитаты. Журналисты пишут об Александре "Терене" так, будто он должен привлечь британских или американских участниц к украинскому "Холостяку". Но на самом деле подобного еще никогда не делали во франшизе, поэтому 13-й сезон привлек внимание мира.

"Иметь такого вдохновенного человека, как Александр в роли холостяка в этом сезоне – это невероятно увлекательно. Мы не сомневаемся, что он будет очень популярен не только среди участниц, но и среди зрителей", – комментировал Variety Эндрю Зейн, старший вице-президент по креативу, развитию форматов и продаж компании Warner Bros. International Television Production.

"Украина стала кардинально другой страной. Сейчас нацию определяет война. Новый сезон "Холостяка" решил отразить это, представив воина Александра "Терена" как главного героя проекта. Будько стал своеобразной фигурой военных действий. В феврале 2022 года он записался добровольцем, чтобы защитить свою страну от российского вторжения, и уже через полгода был повышен до командира взвода. Но во время битвы за Харьков он потерял обе ноги, когда возле него разорвался снаряд. Сам по себе этот случай был бы достаточно поразительным, но достижения Будько с тех пор были еще более впечатляющими", – так британскую аудиторию познакомил с украинским ветераном Стюарт Херитедж из The Guardian.

В частности, журналист добавил, что был бы не против, если бы после будущего сезона с "Тереном" вся франшиза полностью закрылась, ведь, по его мнению, лучше выпуска чем с Александром Будько не будет.

"В будущем, когда мы сможем оглянуться на длинную и удивительную историю телевидения в первой четверти 21 века, есть все шансы, что мы увидим сезон "Холостяка" с Будьком как вершину всей франшизы. Возможно, лучше всего было бы, чтобы "Холостяк" полностью закрылся после окончания этого сезона", – прокомментировал он.

Что интересно, Терен также не против того, чтобы шоу поставило точку в своем существовании после 13 сезона. Об этом он ранее рассказывал в интервью Эмме Антонюк в "Це ніхто не буде дивитися". Якобы, чтобы после всех скандалов, сплетен и сексизма, финал был оптимистичным и демократическим.

"Может быть, я бы согласился [на закрытие шоу]. Не потому, что я хочу, чтобы после меня никого не было нигде. Это собственно то, о чем мы общались: о сексистском шоу, о каком-то неправильном шоу и так далее. Поскольку из-за него можно очень много сейчас провести хороших вещей, хороших нарративов. А что еще показать, когда мы уже дошли до того, что ветеран, человек с инвалидностью, не сексист, украинец в этом шоу? Кто дальше? Поэтому да, наверное, это будет последний сезон, 13-й", – отметил Александр Будько.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" уже рассказывал, кто имеет все возможности победить в "Холостяке" и даже иронически пошутил о возможности ходить на двух ногах.

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