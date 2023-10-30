'Я обещал, что о наших пацанах не забудут': победитель 'Голосу країни-13', воевавший под Бахмутом, в слезах обратился к собратьям

25-летний ветеран войны РФ против Украины, воевавший под Бахмутом, Михаил Панчишин с позывным Ptashkin стал победителем 13-го сезона шоу "Голос країни". В финале проекта, когда ведущие уже объявили результаты, триумфатор точно подметил, что "сегодня победили ВСУ", ведь конкурентом Михаила в финале был действующий военнослужащий, защитник Украины Юрий Городецкий.

Ptashkin, стоя на сцене с заветной статуэткой в руках, не мог не вспомнить своих собратьев. Когда камера вблизи снимала победителя, было заметно, что в его глазах собирается жидкость, а зрители в зале тем временем даже не пытались сдержать слез. Об этом OBOZ.UA стало известно при просмотре прямого эфира.

В суперфинале Панчишин исполнил авторский хит под названием "Невідомий герой". Именно этой песней на слепых прослушиваниях он развернул все четыре тренерские кресла. Но особенная эта композиция для ветерана не по этой причине. Трогательные и щемящие строки он посвятил своим собратьям, большинство из которых уже не смогли услышать песню при жизни.

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"Я невідомий солдат своєї країни / Можливо помру я за хвилину / Але за родину, святу Україну / Невідомий герой, за батьківщину / Але ж я стою із братами в строю / І не відступлю, я згину в бою / З думками про доню – як сильно люблю / Зі сльозою молюсь, що колись обійму / Кожен день я помираю / Але для людей досі живий / До поки серця пам'ятають / Герой не вмирає, на віки віків", – спел Михаил.

А после посвящения песни своим сослуживцам он еще и отдельно к ним обратился, поднимая глаза к небесам.

"Как бы то ни было, победили ВСУ. Шнайдер, я обещал, что о наших пацанах не забудут: Прапор, Грошик, Кост…Следующая песня написана о них и о наших ребятах. Я буду дальше нести славу и буду дальше идти этот путь. Спасибо Артему большое. Хочу передать привет всем "Боевым Бобрам", – сказал Панчишин, чем довел зрителей до слез.

Не сумел сдержать эмоций и тренер победителя Артем Пивоваров.

Напомним, OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию финала. Все подробности прямого эфира – читайте здесь.

Также мы рассказывали, как в финале выступил воин ВСУ Юрий Городецкий, исполнивший нежную композицию Квитки Цисык. Еще OBOZ.UA писал, как спел самый молодой финалист проекта Владислав Пелих, родом из небольшого ныне оккупированного городка в Запорожье.

А выступление Ивана Клименко и Анастасии Чабан назвали самым мощным на проекте, однако участница не прошла в финал. Вспоминаем, как она выступила и как отреагировал зал.

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