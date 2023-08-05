'Я немного пью': Полякова призналась в слабости к алкоголю и показала, как выглядит ее тело без фотошопа

Украинская певица Оля Полякова, которая сейчас с дочерью в итальянской клинике для оздоровления устроила себе детокс-отпуск, призналась в пристрастии к алкоголю. Артистка рассказала, что полтора года "немного пьет", и ее отражение в зеркале перестало нравиться звезде.

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Исполнительница поделилась, что долго не могла признать проблему. Откровения появились в ее Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

"Те, кто смотрит "Дорослих дівчаток", знают, что я всегда ем, но последние полтора года я еще и немного пью. Думала, что на мне это не отражается, но в последнее время мне не очень нравилось, как я выгляжу в зеркале, но признаться, что у меня проблемы, я не хотела", – начала артистка.

Оля Полякова провела 8 дней на жесткой диете и пила только лечебную воду. В сочетании с массажами и соляными ваннами ее тело, как считает певица, стало выглядеть лучше.

"Фотошоп не нужен", – резюмировала она, продемонстрировав фото своей фигуры в купальнике. На кадре видно, что у Поляковой есть рельефный пресс. Тело артистки стало подтянутым, а кожа – упругой.

Заметим, что на днях артистку захейтили из-за злоупотребления фотошопом. Примечательно, что изменения на фото затронули и дочь артистки, которую она самоотверженно защищала от бодишейминга.

Напомним, около месяца назад исполнительница поскандалила с украинским изданием из-за статьи, в которой была описана якобы несовершенная фигура ее дочери Марии. Артистка заявила, что не будет терпеть бодишейминг и готовится подать в суд.

Как писал OBOZREVATEL, СМИ попросило прощения у Поляковой и ее дочери за некорректную статью, но этого певице оказалось недостаточно. Она выдвинула другие условия, при которых скандал не дойдет до судебных разбирательств.

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