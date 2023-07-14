'Я вас накажу': Полякова заявила, что будет судиться с украинским изданием из-за статьи о ее дочери

Украинская певица Оля Полякова заявила, что будет судиться с украинским изданием "Главред" из-за грубой статьи о ее 18-летней дочери Марии. Звезда возмутилась, что в тексте автор размышлял о весе и внешнем виде подростка, и назвала это бодишеймингом.

Видео дня

Исполнительница стремится судиться, чтобы создать прецедент и избежать статей о теле знаменитостей и их детей в будущем. Об этом она заявила в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новость под названием "Полякова показала сильно располневшую дочь и заставила ее тренироваться" вызвала у звездной мамы множество негативных эмоций. Певица заявила, что в цивилизованном мире нет места бодишеймингу.

"Это обращение к изданию "Главред", которое сегодня выпустило бодишеймерскую статью обо мне и моем ребенке. За границей вас бы стерли, отменили и взыскали бы многие миллионы евро. В современном мире бодишейминг любого человека, особенно детей, сильно наказывается. И я вас накажу! Я прямо сейчас обращаюсь в суд, чтобы доказать, что в свободной стране бодишейминг абсолютно неприемлем", – эмоционально выразилась Оля Полякова.

С сайта статью быстро убрали, однако певица не удалила видео с намерениями судиться. В новости говорилось, что мама с дочерью занимались спортом, а в комментариях 18-летнюю дочь певицы затравили. От себя автор также добавил описание внешнего вида подростка, который и возмутил ее мать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Олю Полякову захейтили из-за участия в шествии, посвященном защите прав ЛГБТК+ сообщества, которое проходило 1 июля в Лондоне. Артистка не сдержалась и ответила критикам.