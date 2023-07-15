Скандал с Поляковой и украинским изданием: редакция извинилась за 'некорректную' статью, но звезда ждала другого

Скандал украинской певицы Оли Поляковой и издания "Главред" получил продолжение. Редакция сайта извинилась за "некорректную" статью о старшей дочери звезды Марии, в которой назвала 18-летнюю девушку "полной", но продюсер исполнительницы заявил, что требования Поляковой были совсем другими.

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Дело рискует дойти до суда, ведь команду знаменитости не удовлетворило публичное извинение СМИ. Об этом продюсер Михаил Ясинский заявил в своем Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Главред" в обращении к артистке извинился за бодишеймерскую статью и признал вину. Редакция заверила, что провела беседу с автором новости.

"Материал был оперативно удален с сайта. Редакция издания тщательно изучила ситуацию и полностью признает свою вину. Мы разделяем возмущение Ольги Поляковой и признаем, что материал был подан в недопустимой форме и противоречил этическим нормам... Наш работник осознал собственную ошибку и глубоко сожалеет за нанесенный артистке Ольге Поляковой и ее дочери Марии моральный вред", – говорится на сайте.

Однако, как заявил продюсер певицы, требования артистки были совсем другими. От редакции просили видео, где автор материала или руководитель попросит прощения. Этого команда Поляковой хочет добиться через суд.

"Претензии и требования были иными. Редакции они хорошо известны. Но она даже не отвечает. Эти требования – видеоизвинение журналистки или ее руководителя. И вижу, что их будем пытаться удовлетворить через суд. Не деньги. А одну минуту видео. Отрицательные публичные ощущения конкретных людей в обмен на такие же негативные публичные ощущения других конкретных людей. Это будет справедливо", – пояснил Михаил Ясинский.

Напомним, что на днях на сайте вышла статья под названием "Полякова показала сильно располневшую дочь и заставила ее тренироваться" с описанием фигуры 18-летней девушки. Артистку возмутила новость, поэтому она публично пригрозила изданию судом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Олю Полякову захейтили из-за участия в шествии, посвященном защите прав ЛГБТК+ сообщества, которое проходило 1 июля в Лондоне. Артистка не сдержалась и ответила критикам.