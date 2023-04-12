''Я не могу оторваться от реальности'': креативный директор Balenciaga показал образы, вдохновленные Украиной

Креативный директор бренда Balenciaga Демна Гвасалия показал сине-желтые образы, вдохновленные Украиной. Он признался, что не может работать как раньше, изолировавшись в офисе, пока украинцы страдают от российского терроризма.

Видео дня

Уроженец Грузии уже не первый раз публикует фото с сине-желтыми цветами и одевает наряды в оттенках украинского флага. Соответствующий пост появился в его Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадре видны две модели в ярко-синем и желтом пуховых пальто. Эти цвета были подобраны не случайно, что креативный директор подтвердил в интервью журналистам New Yorker.

"Я читаю новости. Я не могу оторваться от реальности и, знаете, просто жить в своем офисе", – поделился Гвасалия.

Свою поддержку украинскому народу он продемонстрировал еще год назад.

Бренд Balenciaga уже в начале марта 2022 года оставил на своей Instagram-странице только флаг Украины, удалив все предыдущие посты. 7 марта показ бренда на Неделе моды в Париже начался со стихотворения "Живи, Украина" Александра Олеся. Кроме того, всем гостям раздали футболки в цветах украинского флага.

Уже летом 2023 года Демна Гвасалия стал послом UNITED24. Он присоединился к помощи временно перемещенным лицам Украины по направлению "Восстановление Украины". Специально для этого дом моды уже создал свитшот.

Ранее OBOZREVATEL писал, что американский модельер свадебных платьев, работающая с богемной клиентурой, Вера Вонг трогательно поддержала Украину. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!