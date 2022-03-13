Дизайнер свадебных платьев Вера Вонг вместе с командой трогательно поддержала Украину

Американская модельерша свадебных платьев, которая работает с богемной клиентурой, Вера Вонг трогательно поддержала Украину. Вместе со своей командой она сделала массовый снимок, на котором все люди позировали в сине-желтых футболках.

Фотографию создательница самых популярных свадебных нарядов разместила на личной странице в Instagram. Она призвала поклонников, по возможности, поддержать украинский народ материально.

На фото 54 человека из команды Вонг сложили ладони в форме сердца. Они надели футболки в цветах украинского флага. Под публикацией дизайнер оставила ссылку на благотворительный фонд CARE, который работает над спасением жизней, победой над бедностью и достижением социальной справедливости, ставя в центр женщин и девочек. Сейчас организация также собирает средства для помощи мирному населению Украины.

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"От моей "банды" всем вам в Украине: мы с вами. Если можете, присоединяйтесь к нам для поддержки Украинского кризисного фонда", – подписала снимок Вера Вонг.

Отметим, ранее такие же футболки раздавали на новом показе всемирно известного бренда BALENCIAGA на Неделе моды в Париже. Дизайнер коллекции Демна Гвасалия хотел поддержать украинцев, отдав дань уважения "бесстрашию, сопротивлению и победе любви и мира". Само представление началось с прочтения стихотворения "Живи, Україно" Александра Олеся. Посмотреть фото и видео можно по ссылке в нашем материале.

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