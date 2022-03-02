Модный дом Balenciaga оставил в Instagram только флаг Украины и обратился к миру

Известный модный дом Balenciaga, основанный испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой, в знак поддержки Украине опубликовал украинский флаг в социальной сети. Отметим, что все остальные фотографии с модными образами и рекламой в профиле были удалены.

Соответствующее фото появилось на официальной странице Balenciaga в Instagram. "Мы за мир и жертвуем WFP на поддержку первой гуманитарной помощи украинским беженцам. В ближайшие дни мы откроем наши платформы, чтобы сообщать и передавать информацию о ситуации в Украине", – говорится в описании к фото.

Бренд разместили ссылку, перейдя на которую можно сделать пожертвование для Украины.

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Отметим, что креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия уже поддержал нашу страну, поставив на главное фото своего личного профиля украинский флаг.