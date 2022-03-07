Показ BALENCIAGA начался со стиха 'Живи, Україно'. Гостям раздали футболки в цветах украинского флага

Новый показ всемирно известного бренда BALENCIAGA на Неделе моды в Париже начался с прочтения стихотворения "Живи, Україно" Александра Олеся. Кроме того, всем гостям раздали футболки в цветах украинского флага. Таким образом дизайнер коллекции Демна Гвасалия хотел поддержать украинцев, отдав дань уважения "бесстрашию, сопротивлению и победе любви и мира".

Видео с показа появилось на личной странице бренда в Instagram. Снимки со звездами в сине-желтых нарядах также появились в профиле Гвасалия.

Pantone назвал цвета украинского флага свободным синим (freedom blue) – именно такую расцветку примерили на себя гости показа. Футболки положили на сиденье каждого приглашенного. К ним прилагалось персональное обращение от Демны Гвасалии. Он отметил, что также был вынужден бежать из родной Грузии в 1993 году из-за военного конфликта, который спровоцировала Россия.

Видео дня

"На этой неделе мне было тяжело работать над показом. В настоящее время мода теряет право на существование. Неделя моды выглядит абсурдно. Я думал над тем, чтобы отменить показ, несмотря на то, что я и моя команда работали над ним очень много и очень ждали его. Но потом я решил, что это будет еще одна уступка дьяволу, который уже причинил мне достаточно боли почти через 30 лет", – обратился креативный директора Balenciaga к гостям мероприятия.

Среди присутствующих можно было заметить известную актрису Сальму Хайек. Она поделилась снимком в сине-желтом образе в своих соцсетях.

Сам показ был мрачным и депрессивным. Он начался с прочтения строчек "Живи, Україно, живи для краси. Для сили, для правди, для волі!..".

Модели шли в дизайнерских образах сквозь снег, холод и ветер с мешками в руках. Таким образом авторы показа хотели показать трудный путь беженцев.

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