'Я не хочу, чтобы ракета упала на Москву и убила моего сына': Андрей Макаревич объяснил, почему не помогает ВСУ

Российский музыкант, звезда "Машины времени" Андрей Макаревич, который сейчас с женой-украинкой живет в Израиле, заявил, что не помогает Вооруженным силам Украины финансово, ведь не хочет, чтобы украинские ракеты падали на голову его сыну-актеру, который сейчас живет в Москве и снимается в пропагандистских фильмах.

Видео дня

Он также не ездит в Украину, поскольку не чувствует, что имеет на это моральное право. Он рассказал в интервью российским медиа, что понимает, что украинцы будут не очень рады видеть его, ведь родина все еще "на спине висит".

"Я для них все равно россиянин. Как ни крути. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся. И знаю, что говорю. И я неоднократно помогал украинским гражданам, когда у меня была такая возможность. И помогаю. Но я понимаю, что страна, где я родился – она все равно у меня на спине висит, поэтому мне это очень мешает", – отметил он.

Андрей Макаревич добавил, что помогает украинцам, однако финансово не донатит на ВСУ, ведь переживает за своего сына.

"Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне тяжело сейчас будет сформулировать это. Но я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например", – сообщил музыкант.

Вероятно, Макаревич говорил о своем взрослом сыне Иване, который сейчас живет в Москве. 36-летний Иван Макаревич – сын от второго брака так называемого российского "иноагента". В общей сложности музыкант был в браке 4 раза, имеет двух дочерей и двух сыновей.

В 2023 году Ивана Макаревича чудом обошла смерть, ведь украинский беспилотник, по словам пропагандистских медиа, упал в 2 км от его дома.

Однако он молчит о войне и не выражает своей политической позиции.

Напомним, Андрей Макаревич поддерживает украинцев в войне, в частности финансово. Так, он недавно участвовал в благотворительном концерте, средства с которого пошли на Украину.

Ранее он также обращался к местным жителям Курской области с метким вопросом: не жалеют ли они о выборе государственного лидера? По его мнению, россияне должны понимать: боевые действия никогда не бывают односторонними, а они долгое время поддерживали диктаторский режим, последствия которого ощущают на себе.

В частности, из-за публичного осуждения войны в Украине Z-патриоты требуют лишить Андрея Макаревича звания народного артиста РФ. По мнению путинистов, исполнителя должны оставить без социальных выплат, ведь таким образом он "обворовывает" российских налогоплательщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, сын Андрея Макаревича засветился в скандальном пропагандистском сериале "Слово пацана".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!