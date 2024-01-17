Макаревича требуют лишить звания народного артиста РФ и всех выплат из-за поддержки Украины

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который с 2014 года выступает против террористического путинского режима, может остаться без звания народного артиста РФ. С таким предложением выступил глава российского федерального проекта "по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин. Z-патриот бесится от того, что у "иноагента", который открыто осуждает войну в Украине, до сих пор есть этот "почетный титул".

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Кроме того, Бородин требует лишить лидера рок-группы "Машина времени" всех социальных выплат. Об этом сообщают пропагандистские ресурсы.

Так, активист-путинист подсчитал, что Макаревичу после отъезда из страны-террористки перечислили почти 1,5 млн рублей из российского бюджета. Речь идет о ежемесячной пенсии и надбавке за звание народного артиста. В источниках говорят, что это около 60 тысяч рублей.

Бородину не дает покоя, что "негодяй" Макаревич продолжает "обворовывать" российских налогоплательщиков.

Особенно сильно задело Z-патриота одно из последних интервью музыканта, в котором тот в который раз осудил российскую агрессию и рассказал, что концерты группы "Машина времени" в свое время приносили сумасшедшие доходы в бюджет СССР, и это сравнимо с прибылью "советского завода".

Бородину так сильно не понравились комментарии звезды, что он поспешил порыться в его кошельке и сосчитать деньги, а теперь требует лишения звания народного артиста РФ и всех социальных выплат. Кроме того, росСМИ отмечают, будто такая участь ждет и других "иноагентов", выехавших за границу после 24 февраля 2022 года и "порочащих культуру родины". Бородин просит главу Минкульта выйти в Госдуму с соответствующей законодательной инициативой.

Отметим, Бородину уже далеко не впервые не дают покоя артисты, осудившие действия собственной страны и эмигрировавшие за границу. В ноябре прошлого года, например, он выступил с предложением навсегда запретить въезд в Россию тому же Макаревичу, а также юмористу Максиму Галкину.

Как писал OBOZ.UA ранее, Андрей Макаревич эмигрировал с семьей в Израиль, поскольку в родной стране, как выразился сам артист, ему "нечем дышать". Музыкант объяснил, что отличает его от тех людей, которые остались в России. Подробности – в материале.

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