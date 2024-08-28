Макаревич задал меткий вопрос жителям Курской области и поддержал операцию ВСУ

Лидер известной российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич, с 2014 года откровенно осуждающий путинский режим и войну против Украины, высказался по поводу операции ВСУ в российской Курской области. Он обратился к горожанам с метким вопросом: не жалеют ли они о выборе государственного лидера?

Видео дня

Своими мнениями исполнитель поделился в интервью на Youtube-канале "И Грянул Грэм". По словам артиста, успешное продвижение войск ВСУ по территориям РФ развенчивает миф о "непобедимости лучшей армии мира".

Андрей Макаревич отметил, что, несомненно, любое вмешательство армии, все связанные с ним разрушения и смерти это ужасные вещи. Однако россияне должны понимать: боевые действия никогда не бывают односторонними, а они долгое время поддерживали путинский режим, последствия которого ощущают на себе.

"Но у меня есть только один вопрос: что же вы, жители Курской области, возможно, вы не за того президента голосовали все время? Или так хорошо поддерживали? Это ведь война, которую начала ваша страна. А в войне есть ответ, он прилетает ", – высказался артист.

Отметим, что из-за публичного осуждения войны, которую Россия начала против Украины, Z-патриоты требуют лишить Андрея Макаревича звания народного артиста РФ. По мнению путинистов, исполнителя должны оставить без социальных выплат, ведь таким образом он "обворовывает" российских налогоплательщиков.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Макаревичу грозит арест в России после фейкового разговора с Зеленским.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!