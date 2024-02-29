Вячеслава Узелкова проперировали: раньше фитнес-тренер намекал на инвалидность

Известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков рассказал о том, что его прооперировали в одной из столичных больниц. Раньше спортсмен намекал на окончание своей карьеры и даже на инвалидность.

"Жизнь продолжается. Пару дней и в бой", – написал Узелков в stories. Кроме того, он показал подписчикам свою палату.

21 февраля фитнес-тренер опубликовал пост на своей Instagram-странице, в котором обратился к родителям, "мечтающим о спортивных достижениях своих детей". Он отметил, что его спортивная карьера завершится в стенах больницы, на фоне которой боксер сделал селфи.

Узелков добавил, что не он не хочет отговорить аудиторию от занятий, а также результатов, достижений и почестей. "Но потом что? Больница и инвалидность", – написал автор сообщения. "Как говорят, "спорт – это жизнь". А я скажу "профессиональный спорт – это инвалидность", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как актер Алексей Тритенко впервые рассказал о мобилизации в ВСУ и рассекретил свое воинское звание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!