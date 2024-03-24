У знаменитого украинского боксера-чемпиона тромбы в сердце и аорте и гангрена

Бывший чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков нуждается в операции, сообщает известный украинский боксер Вячеслав Сенченко. Экс-чемпион мира у себя в Facebook написал, что 44-летнему Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги.

Сенченко вместе с неравнодушными собирают деньги на операцию для уроженца Винницы, который ранее блистал на профессиональном боксерском ринге. Номер карты – 5218 5722 2231 6098.

В феврале 2024 года Узелков рассказал о том, что его прооперировали в одной из столичных больниц. Он отметил, что его спортивная карьера завершится в стенах больницы, на фоне которой боксер сделал селфи.

За свою спортивную карьеру Узелков провел 34 боя, из которых 30 выиграл. 19 раз побеждал досрочно.

9 ноября 2013 года в Киеве Вячеслав одержал победу нокаутом в бою против американца Джейдона Кодрингтона и завоевал титул Интернационального чемпиона по версии IBO в полутяжелом весе.

12 апреля 2014 года Узелков провел последний в карьере бой, проиграв сербу Геарду Аетовичу.

В 2020 году баллотировался на пост мэра Винницы от партии ОПЗЖ. Поддержать Вячеслава приезжал Юрий Бойко. Набрал 4% на 25 октября 2020 года, заняв 4-е место.

Был женат на Марине Боржемской 22 года. В 2014-2015 годах Вячеслав был членом жюри на передаче "Украина имеет талант", затем вместе с женой снимался в передаче "Взвешенные и счастливые".

В 2021 году пара разошлась. Воспитывали вместе двоих детей – сына Роберта (2009) и дочь Оливия (2012).

В 2021 году снимался в передаче "Одруження наосліп" с Юлией Черницкой (7 сезон, 1-й выпуск). В конце концов отдал кольцо Юлии, сообщив, что до сих пор любит Марину.

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