'Я иду в президенты Украины': блогер Михаил Лебига-'Лебигович' заинтриговал обращением к украинцам

Популярный украинский стример Михаил Лебига анонсировал обращение к украинскому народу касательно своего "президентства". Дело в том, что уже который день подряд в украинском TikTok несется мем о том, что блогер, а точнее придуманный его поклонниками "депутат" Лебигович – "будущий президент Украины". Шутка зашла настолько далеко, что о "коллеге" узнали в Верховной Раде, его кандидатуре придумали партию, создали сайт, украинцы распространяют агитационные листовки и поют об этом всем песни.

Видео дня

Сначала сам Михаил Лебига открещивался от всех выходок интернет-пользователей, призывая их остановиться, ведь многие украинцы всерьез поверили в "Лебиговича" и его намерения занять пост президента. Однако теперь стример анонсировал обращение к украинцам в своем TikTok, которое очень заинтриговало зрителей.

В анонсе Лебига показал, как много шума в украинском информационном пространстве наделал "Лебигович". Обычный безобидный мем превратился буквально в полноценную политическую кампанию. О "депутате", который представляет партию "Слуга калорий", а по версии других юзеров "Партию рейгонов", писали в СМИ и показывали по ТВ, а народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале спросил у подписчиков, хороший ли рейтинг у Лебиговича и как с ним связаться.

Затем в видео Лебига в белой рубашке, что является не присущим для него стилем, становится перед камерой и произносит: "Дорогие украинцы, я решил: я иду в президенты Украины".

На этом видео обрывается, но появляется текст о том, что полное обращение выйдет 28 августа в 19:00.

Большинство зрителей убеждены, что Лебига говорит несерьезно и в полном ролике он объяснит свои слова, однако нашлись и те, кто поверил в намерения блогера стать следующим президентом. Люди, которые думали, что мем продержится максимум неделю, изменили свое мнение.

"Шутка зашла очень далеко", "Я будто в серии "Черного зеркала" живу", "Если он станет президентом, я буду в ах*е", "Теперь он с нас рофлит", "В той реальности, в которой мы живем, я уже не понимаю, во что верить, а во что нет", "Прикол реально вышел из-под контроля", – оставляют под анонсом обращения комментаторы.

Отметим, Михаил Лебига – популярный стример на платформе Twitch, который снимает обзоры на популярные украинские ток-шоу, смешные видео и прочее. Во время одной из таких трансляций ему удалось собрать 8,3 млн грн на дроны для ГУР и установить тем самым рекорд на Twitch. А не так давно блогер пересмотрел дебаты Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Отсюда и началась история Лебиговича, которого буквально придумали зрители стрима. Очевидно, им очень понравилось, как блогер шутил и комментировал высказывания бывших кандидатов в президенты Украины.

Фамилия Лебигович, как можно догадаться, состоит из фамилии самого стримера, то есть Лебига, и фамилии беглого экс-президента Януковича. "Баллотируется" он якобы от "Партии рейгонов" в бюллетене под номер 5, однако в сети для "кандидата" придумали и другие партии, одна из которых – "Слуга калорий". Что еще известно об этом – читайте в нашем материале.

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